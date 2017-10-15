۴۵۷ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در استان قزوین محقق شد

سید محمد علی قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت توجه به رونق تولید و اشتغال در کشور و بسترسازی برای حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی در استان اظهارداشت: با تعامل منطقی ایجاد شده با مدیران دستگاههای اجرایی ذیربط تلاش شده است تا شرایط مناسبی برای حضور علاقمندان به سرمایه گذاری در قزوین مهیا شود.

وی بیان کرد: موقعیت مناسب جغرافیایی، نزدیکی به تهران و چند استان مهم کشور، دسترسی مطلوب به جاده های آزاد راهی و بزرگراهی، شبکه ریلی و نیز داشتن گمرک و زیرساختهای مناسب شرایط بسیار خوبی برای سرمایه گذاری در این استان فراهم شده است.

۴۵۷ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی در قزوین

نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان قزوین یادآورشد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۵۷ میلیون و ۹۸۷ هزار دلار سرمایه گذاری خارجی در قالب سه طرح در استان مصوب شده است.

وی بیان کرد: این طرح ها شامل احداث نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت ۵۰۰ مگاوات در تاکستان توسط سرمایه گذاران کشور چین و ایرانیان مقیم کشور کاناداست که با ۳۷۰ میلیون یورو سرمایه گذاری اجرایی می شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین یادآورشد: احداث نیروگاه مقیاس کوچک به ظرفیت ۱۰ مگاوات با سه میلیون و ۵۰۰ هزار یورو سرمایه گذاری توسط کشور لیختن اشتاین از دیگر طرح های خارجی آماده اجراست.

قاسمی اضافه کرد: همچنین طرح دیگر آماده برای سرمایه گذاری خارجی تولید انواع ظروف پلاستیکی دهان گشاد و درب پلاستیکی با ۴۳ میلیون یوروست که توسط کشورهای اتریش و امارات اجرا خواهد شد.

امور مربوط به سرمایه گذاری خارجی به مدیرکل امور اقتصادی و دارایی واگذار شد

قاسمی در ادامه از تدبیر استاندار قزوین در واگذاری امور مربوط به سرمایه گذاری خارجی به نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان خبرداد و اظهارداشت: این کار در هماهنگی برنامه ها و تمرکز بیشتر در روند جذب متقاضیان خارجی موثر خواهد بود.

وی بیان کرد: با حکم استاندار قزوین تمامی امور مربوط به سرمایه گذاری خارجی از جمله دریافت مدارک و مستندات مورد نیاز از متقاضیان سرمایه گذاری خارجی، دستور تشکیل پرونده در دبیرخانه مرکز، تنظیم برنامه زمانی و دعوت از دستگاه های اجرایی ذیربط و متقاضیان سرمایه گذاری و تشکیل جلسات مرکز با هماهنگی لازم، بررسی پرونده های تشکیل شده، اعلام نظر کارشناسی، شرکت در جلسات کمیته ها و کارگروههای تخصصی در این مرکز صورت خواهد گرفت.

قاسمی گفت: دریافت تضمین مورد نیاز پس از تصویب اولیه طرح های متقاضیان سرمایه گذاری خارجی، پیگیری دریافت مجوز لازم از طریق کارشناسان مرکز خدمات و یا نمایندگان تام الاختیار دستگاههای اجرایی، نهادهای عمومی استانی مستقر در مرکز، برنامه ریزی برای برگزاری همایش های سرمایه گذاری خارجی با بهره گیری از ظرفیت های استانی و ملی پس از هماهنگی با این مرکز انجام می شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین یادآورشد: همچنین تهیه بسته های مورد نیاز سرمایه گذاری خارجی، تقویت و به روز رسانی سایت مرکز خدمات سرمایه گذاری و اطلاع رسانی مناسب از طریق فضای مجازی و رسانه های جمعی برای آشنایی سرمایه گذاران با ظرفیت ها، اولویت ها و فرصت های سرمایه گذاری استان، تشویق های قانونی شامل معافیت های بیمه و تسهیلات بانکی، فراهم کردن زیرساختهای سخت افزاری و نرم افزاری برای تسهیل و تسریع در روند سرمایه گذاری و ارائه خدمات مطلوب به متقاضیان بر عهده نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان قزوین است.

وی گفت: امور مربوط به سرمایه گذاری داخلی همچون گذشته در مرکز سرمایه گذاری قزوین واقع در خیابان بوعلی انجام می شود.