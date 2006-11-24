۳ آذر ۱۳۸۵، ۱۴:۴۳

ویژه مخاطبان کودک و نوجوان ؛

مسابقه ادبی امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی برگزار می شود

با هدف گرامیداشت مقام شامخ بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران و آشناساختن نسل جوان با اندیشه ها و مجاهدت امام راحل ، مسابقه آثار ادبی با موضوع امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی ویژه مخاطبان کودک و نوجوان برگزار می شود .

به گزارش خبرنگار مهر ، این مسابقه از سوی واحد کودک و نوجوان موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) و با همکاری دفتر آفرینش های ادبی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار خواهد شد .

دبیرخانه این مسابقه پذیرای آثاری در قالب های شعر ، داستان کوتاه ، داستان بلند ، رمان ، خاطره ، نمایشنامه و قطعه ادبی است و شرکت در آن محدوده سنی ندارد ، ضمن اینکه آثار ارائه شده باید مناسب مطالعه توسط گروه سنی کودک و نوجوان ( یکی از گروه های سنی از خردسال تا پایان دوره دبیرستان ) باشد .

مهلت ارسال آثار ادبی از سوی شاعران ، نویسندگان و فعالان عرصه ادبیات تا آغاز دی ماه سال جاری تعیین شده است و زمان اعلام نتایج و اهدای جوایز در بهار سال 1386 خواهد بود .

گفتنی است آثار نویسندگان و شاعران شناخته شده ( حرفه ای ) و جوانان و نوقلمان به صورت جداگانه داوری و ارزشیابی می شود . صاحبان آثار در این زمینه از سراسر کشور ، می توانند با نشانی تهران ، خیابان شهید باهنر ، خیابان یاسر ، کوچه سوده ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) واحد کودک و نوجوان مکاتبه کنند .

 
کد مطلب 411373

