مسابقه ادبی امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر ، این مسابقه از سوی واحد کودک و نوجوان موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) و با همکاری دفتر آفرینش های ادبی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار خواهد شد .



دبیرخانه این مسابقه پذیرای آثاری در قالب های شعر ، داستان کوتاه ، داستان بلند ، رمان ، خاطره ، نمایشنامه و قطعه ادبی است و شرکت در آن محدوده سنی ندارد ، ضمن اینکه آثار ارائه شده باید مناسب مطالعه توسط گروه سنی کودک و نوجوان ( یکی از گروه های سنی از خردسال تا پایان دوره دبیرستان ) باشد .



مهلت ارسال آثار ادبی از سوی شاعران ، نویسندگان و فعالان عرصه ادبیات تا آغاز دی ماه سال جاری تعیین شده است و زمان اعلام نتایج و اهدای جوایز در بهار سال 1386 خواهد بود .



گفتنی است آثار نویسندگان و شاعران شناخته شده ( حرفه ای ) و جوانان و نوقلمان به صورت جداگانه داوری و ارزشیابی می شود . صاحبان آثار در این زمینه از سراسر کشور ، می توانند با نشانی تهران ، خیابان شهید باهنر ، خیابان یاسر ، کوچه سوده ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) واحد کودک و نوجوان مکاتبه کنند .





