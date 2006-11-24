پایگاه تولید سمند ونزوئلا به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازمرکزاطلاع رسانی شرکت ایران خودرو، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با بیان این مطلب اظهار داشت : ایران خودرو در این پایگاه چهارمدل سمند را تولید خواهد کرد.

وی افزود : فاز دوم تولید سمند از سال آینده به بهره برداری می رسد که شامل سالن های تولید بدنه و رنگ است و در کنار آن برخی از قطعات سمند نیز تولید می شوند.

وی اضافه کرد: 51 درصد از سهم سرمایه گذاری این پروژه مربوط به ایران و مابقی آن متعلق به طرف ونزوئلایی است و به عنوان نماد توسعه روابط دو کشور در زمینه صنعتی و اقتصادی شناخته خواهد شد.

منطقی تاکید کرد: ایران خودرو با راه اندازی این پایگاه تولیدی تلاش خود را برای ایفای نقش موثر در بازار خودروی کشورهای آمریکای لاتین مضاعف خواهد کرد و به همین دلیل برحسب تقاضا می تواند میزان ظرفیت تولید سمند را در ونزوئلا افزایش دهد.

وی ادامه داد: با توسعه و تجهیز این پایگاه کشور ونزوئلا به مثابه دروازه ورود محصولات ایران خودرو به سایر کشورهای آمریکای لاتین مطرح خواهد شد.

مدیر عامل ایران خودرو به این نکته اشاره کرد که ونزوئلا در پیمان های متعدد منطقه ای در آمریکای لاتین عضویت دارد و این عضویت مزیت بسیار خوبی است که به ایران خودرو امکان می دهد با سهولت بیشتری در بازار سایر کشورهای منطقه حضور چشمگیری داشته باشد.