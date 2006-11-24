گردهمایی 7 هزار نفری زائران خانه خدا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد ، رئیس سازمان حج و زیارت در این مراسم اظهار داشت: برگزاری مراسم عبادی سیاسی حج نیازمند آموزش ، تعلیم و افزایش آگاهی حجاج نسبت به این فریضه الهی است و این عمل در زمره اعمال شایسته قرار دارد .

محمد خاکسار قهرودی ، جایگاه فریضه حج را بسیار رفیع خواند و افزود: در حال حاضر این سفر الهی شان و منزلت و جایگاه خود را پیدا کرده و در همه ابعاد شکوفا شده است.

در ادامه ، معاون آموزشی و پژوهشی شعبه مقام معظم رهبری خطاب به زائرین بیت الله الحرام ؛ حج یکی از بهترین ذخائر مقبول درگاه الهی عنوان کرد و گفت: بر اساس روایات نقل شده این سفر از دستاوردهای زیادی از جمله آمرزش گناهان ، نورانیت قلب و تقوای الهی است که شرط لازم آن آمادگی علمی برای حضور در این سفر عظیم معنوی است.

حجت الاسلام سید علی قانی عسگر از برگزاری مسابقات فرهنگی در طول سفر خبر داد و افزود: علاوه بر سفرهای فرهنگی معنوی روحانیون توجیه شده اند تا فرهنگ اخلاق نبوی را در میان زائران ایجاد کنند به طوری که هر حاجی پس از بازگشت از این سفر الهی آثار اخلاق نبوی را در اعمال خود داشته باشد.