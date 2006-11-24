امضای چندین توافقنامه همکاری میان چین و پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، مقامهای پاکستان و چین امروز جمعه، 31 توافقنامه همکاری در زمینه اقتصادی و تجاری امضا کردند و در این بین توافقنامه تجاری 5 ساله یکی از مهمترین این موارد است.

هو جین تائو رئیس جمهوری چین هم اکنون در راس یک هیئت بلندپایه سیاسی،اقتصادی ، نظامی، و فرهنگی در اسلام آباد- پایتخت پاکستان - به سر می برد.

"پرویز مشرف" و"هو جین تائو" به همراه وزرای کابینه پاکستان و مقامهای ارشد چین، هجده توافقنامه در کاخ ریاست جمهوری پاکستان امضا کردند.

دو کشور همچنین برای تقویت سیستم هشداردهنده (آواکس ) و ساخت هواپیماهای جنگی در درازمدت قرار دادی به امضا رساندند و پکن پذیرفته است که این سیستم را تقویت و در سال 2007 به اسلام آباد تحویل دهد.



گزارش حاکی از آن است که احتمال دارد تا چین توافق کند تا 8 فروند هواپیما در سال آینده به پاکستان تحویل دهد.



در حال حاضر پاکستان با یکی از شرکتهای هواپیماسازی چین در ساخت هواپیماهای جنگی جی اف - 17 همکاری دارد.

همچنین چین از دهه 1990 به پاکستان برای ساخت دومین نیروگاه اتمی این کشور کمک می کند و پکن قول داده است تا به کمکهای خود برای ادامه توسعه انرژی هسته ای در پاکستان ادامه دهد.

حوزه هسته ای و همکاری این دو کشور در رابطه با آن یکی از مسائل مهمی بود که با حساسیت زیاد برخی از کشورها از جمله آمریکا و هند دنبال می شود.

آمریکا که خود توافقی را برای کمک به تاسیسات اتمی غیر نظامی هند امضا کرده است؛ مخالفت خود را با کمک چین به پاکستان برای توسعه انرژی هسته ای این کشور اعلام کرده است.

آمریکا دلیل این مخالفت را آنچه که از آن به بد سابقه بودن اسلام آباد در ممانعت از تکثیر سلاحهای هسته ای توصیف کرده است، می داند.