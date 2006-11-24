اسرائیل بر ادامه تجاوزات خود به مناطق فلسطینی تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، گروههای مبارز فلسطینی اعلام کردند: در صورتی که رژیم صهیونیستی به تجاوزات مستمر خود به مناطق فلسطینی پایان دهد، این گروهها نیز برای توقف حملات موشکی خود به اهداف اسرائیلی آماده خواهند بود.

میری ایسین سخنگوی نخست وزیری رژیم صهیونیستی گفت : پیشنهاد مربوط به توقف محدود شلیک موشکها از نوار غزه در برابر توقف کامل عملیات نظامی اسرائیل در تمام زمینه ها است، لذا این مسئله جدی نیست.





سخنگوی جنبش جهاد اسلامی امروز از آمادگی مشروط گروههای مبارز فسطینی برای توقف حملات موشکی به اهداف اسرائیلی خبر داده بود.



خضر حبیب گفته بود : گروههای فلسطینی آمادگی خود را برای توقف شلیک موشک به اسرائیل(مناطق اشغالی 1948) به شرط پایان عملیات نظامی تل آویو در کرانه باختری و نوار غزه اعلام کرده اند.