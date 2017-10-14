بازدید سالانه ۲۵ هزارنفر از موزه ملی علوم وفناوری ایران

به گزارش خبرنگارمهر، روح الله محمدی شامگاه شنبه درحاشیه افتتاحیه شانزدهمین دوره نمایشگاه سیارموزه ملی علوم و فناوری ایران در دانشگاه کردستان در جمع تعدادی از خبرنگاران استان گفت: یکی از سیاست های موزه ملی علوم وفناوری ایران ایجاد و راه اندازی شعبه های در مراکز استان ها است.

وی عنوان کرد: مسئولان دانشگاه کردستان علاقمندی خود را در راستای مسئله مذکور اعلام کردند و آنها بر ارائه ونمایش فناوری های بومی استان که از این لحاظ هم غنی هستند، تاکید دارند.

وی اظهارداشت: ازآنجا که یکی از رسالت های ما پرداختن به فناوری های بومی است لذا با راه اندازی شعبه موزه ملی علوم وفناوری در دانشگاه کردستان موافق هستیم و از این مهم استقبال می کنیم و آماده همکاری در راستای عقد تفاهم نامه مشترک برای تحقق این امر هستیم.

معاون امور نمایشگاهی موزه ملی علوم و فناوری ایران افزود: امکان ایجاد شعبه در تمام استان های کشور وجود ندارد وبرای ایجاد عدالت آموزشی اقدام به برگزاری نمایشگاه های سیار کرده ایم.

وی به تعداد بازدیدکنندگان از این موزه در طول سال اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه ظرفیت موزه برای بازدیدکنندگان محدود است و توانایی پذیرش تعداد زیادی را نداریم در طول سال شاهد بازدید ۲۴، ۲۵ هزار نفر هستیم.

محمدی با اشاره به اینکه در نمایشگاه های سیار محدودیتی برای بازدیدکنندگان وجود ندارد، اضافه کرد: در شهرهای مختلف اقدام به برگزاری نمایشگاه های سیار می کنیم که در نمایشگاه سیاری که امروز در سنندج افتتاح شده پیش بینی می کنیم ۳ تا ۵ هزار نفر از آن بازدید کنند.

وی با اشاره به اینکه مخاطبان دانش آموز و دانشجو برای ما اصل و ملاک هستند، عنوان کرد: نمایشگاه های سیاری که در تهران برپا می شود بیش از ۲۰ هزار نفر بازدیدکننده دارند.

وی به برگزاری جشنواره علم برای همه اشاره وعنوان کرد: برگزاری این جشنواره از سال ۹۴ به همت موزه ملی علوم وفناوری آغاز شده است و امسال سومین دوره آن را برگزار می کنیم.

معاون امور نمایشگاهی موزه ملی علوم و فناوری ایران اضافه کرد: در این جشنواره دانش آموزان و در کل عامه مردم به شیوه های مختلف از جمله نقاشی، ساخت کلیپ، تئاتر و غیره اقدام به آموزش یک مفهوم عملی می کنند.

محمدی بیان کرد: در طی دو دوره گذشته ۱۳ نفر از استان کردستان که همگی آنها را هم دختران این منطقه تشکیل داده بودند، موفق به کسب رتبه های برتر در این جشنواره شدند و این نشان از ظرفیت و توانمندی مردم این استان دارد.

وی اظهارداشت: سومین دوره این جشنواره تا یک ماه دیگر برگزار می شود و انتظار داریم امسال هم شاهد حضورو شرکت پررنگ مردم استان کردستان در این جشنواره باشیم.