وزیران مستعفی به دولت لبنان بر نمی گردند

به گزارش خبرگزاری مهر، طراد حماده در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت : موضع ما تا این لحظه مخالفت با بازگشت به دولت است و این مسئله نیاز به رایزنی های سیاسی بیشتری دارد.

وی در پاسخ به سوالی درباره دعوت فواد سنیوره نخست وزیر لبنان از وزیران مستعفی برای بازگشت به دولت افزود : این دعوت ظاهری است و سنیوره خواهان حل مشکل نیست و اگر خواهان آن است؛ باید در راستای یک راه حل سیاسی مورد قبول جناح مخالف بکوشد.

وزیر کار مستعفی لبنان استعفای وزیران را مربوط به طرح سیاسی جناح مخالف دولت برپایه مشارکت واقعی در دولت عنوان کرد و گفت: برگزاری نشست هیئت وزیران بدون حضور وزیران شیع،ه شکاف بین دولت و مخالفان را افزایش می دهد و این اشتباه بزرگی است و سنیوره با اصرار خود بر برگزاری نشست دولت بر میزان اشتباهات می افزاید.

شش وزیر(پنج وزیر وابسته به جنبشهای حزب الله و امل و یک وزیر طرفدار امیل لحود) از مجموع 24 وزیر دولت لبنان، در پی شکست چهارمین نشست گفتگوی گروه ها و طیف های سیاسی لبنان (20 آبان) و در اعتراض به یکجانبه گرایی جناح اکثریت در دولت استعفا کردند و به دنبال آن رئیس جمهوری لبنان، حزب الله و جنبش امل به خاطر عدم مشارکت یک طیف اصلی جامعه لبنان در دولت سنیوره اعلام کردند که این دولت براساس متن قانون اساسی از مشروعیت افتاده است.

اما سنیوره این مسئله را نپذیرفت و با تشکیل جلسه ای پیش نویس، اساسنامه تشکیل دادگاه بین المللی برای بررسی ترور رفیق حریری نخست وزیر پیش لبنان را تایید کرد که رئیس جمهوری لبنان به علت عدم مشروعیت دولت تشکیل این جلسه را غیر قانونی دانست.

در آستانه تشکیل جلسه شورای امنیت برای تصویب پیش نویس اساسنامه تشکیل دادگاه پس از موافقت دولت لبنان با آن، پیر جمیل وزیر صنایع لبنان در شرق بیروت ترور شد(30 آبان) و پس از آن شورای امنیت پیش نویس اساسنامه را تصویب کرد و هم اکنون سنیوره اعلام کرده است که می خواهد فردا با تشکیل جلسه هیئت وزیران اساسنامه را به صورت نهایی تصویب کند.

این اساسنامه در صورت تشکیل جلسه فردای هیئت دولت و تصویب آن باید در مجلس نمایندگان نیز مطرح و تصویب شود و سپس برای امضای نهایی به رئیس جمهوری لبنان ارائه شود.