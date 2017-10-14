اعتراف سارق زندانی به ۶ فقره سرقت وسایل داخل خودرو در گناوه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داریوش مردانی اظهار داشت: در پی اعلام چندین فقره سرقت داخل خودرو و بررسی سوابق و مستندات ،ماموران پس از هماهنگی با مقام قضایی یک نفر سارق زندانی را برای ادامه تحقیقات به پلیس آگاهی استان انتقال دادند.

این مقام انتظامی گفت: با انجام تحقیقات میدانی و تجزیه و تحلیل اطلاعات و مستندات موجود و همچنین مواجه حضوری فرد سارق ،وی در نهایت به ۶ فقره سرقت وسایل داخل خودرو اعتراف کرد.

مردانی با بیان اینکه متهم دارای سابقه متعدد انواع سرقت ها می باشد گفت: متهم پس از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.