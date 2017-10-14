محموله مواد مخدر در شهرستان بوشهر کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابراهیم عرب زاده اظهار داشت: در پی اعلام اخبار مبنی بر حمل مواد مخدر توسط یک دستگاه خودروی پراید در محله سرتل بوشهر، پس از هماهنگی با مقام قضایی ماموران کلانتری ۱۳جلالی به محل اعزام شدند.

وی گفت: با حضور به موقع پلیس در محل و انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی در نهایت خودروی ذکر شده شناسایی و توسط ماموران توقیف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بوشهر با بیان اینکه در بازرسی از خودروی توقیفی ۹ کیلوگرم مواد مخدر از نوع حشیش و ۲ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک کشف شده است گفت: در همین رابطه یک نفر متهم دستگیر و به همراه خودرو و مواد کشف شده برای سیر مراحل قانونی به کلانتری منتقل شدند.