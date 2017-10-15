۲۳ مهر ۱۳۹۶، ۷:۳۱

پانتا: ترامپ اشتباهی بزرگ را در زمانی نامناسب مرتکب شد

رئیس پیشین سازمان جاسوسی آمریکا موضع گیری اخیر ترامپ در خصوص برجام را اشتباهی بزرگ در زمانی نامناسب ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «لئون پانتا» رئیس سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) اظهارات تند و موضع گیری اخیر رئیس جمهور این کشور در خصوص ایران و توافق هسته ای را به باد انتقاد گرفت.

وی در گفتگو با شبکه ام اس ان بی سی گفت کاری که «دونالد ترامپ» انجام داد اشتباهی بزرگ در زمانی نامناسب و خطرناک است.

پانتا با این ادعا که نگرانی در مورد حمایت ایران از تروریسم، توسعه موشکی این کشور و نقش آن در بی ثباتی منطقه نگرانی هایی مشروع هستند تاکید کرد که آنچه که در حال حاضر مطرح است، محدود کردن ایران در دستیابی به سلاح اتمی است.

وی افزود: باید توجه داشت که آنها وقتی موضوع سلاح اتمی مطرح می شود، به این توافق پای بند بودند و کاری که باید انجام دهیم آوردن آنها به میز گفتگو برای بررسی نگرانی های دیگر است.

رئیس پیشین سازمان جاسوسی آمریکا تصریح کرد: نمی توانیم این کار را به تنهایی انجام دهیم، نمی توانیم از یک توافق خارج شویم و امید داشته باشیم آنها هم به شکلی این کار را انجام دهند. ایران می گوید آمریکا خلف وعده کرده است، انگیزه ای برای ایران وجود نخواهد داشت تا به میز گفتگوها بیاید زیرا آنها اصولا خواهند گفت آمریکا قابل اعتماد نیست. از این رو ما فرصتی را که برای نشستن و بررسی نگرانی های دیگر داشتیم، از میان برداشتیم. 

