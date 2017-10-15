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۲۳ مهر ۱۳۹۶، ۷:۴۷

برگزاری انتخابات پارلمانی در اتریش/ کورتز بخت اول است

برگزاری انتخابات پارلمانی در اتریش/ کورتز بخت اول است

بیش از ۶ میلیون شهروند اتریشی واجد شرایط برای شرکت در انتخابات پارلمانی این کشور امروز به پای صندوق های رای می روند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، نمایندگان ۱۶ حزب سیاسی در اتریش برای راهیابی به پارلمان این کشور در انتخابات جدید باهم رقابت می کنند.

در این دوره از انتخابات پارلمانی اتریش که ۶.۴ میلیون شهروند واجد شرایط رای دادن وجود دارد «سباستین کورتز» رئیس حزب محافظه کار «مردم اتریش» بیشترین بخت را برای پیروزی دارد.

طبق نظرسنجی ها کورتز ۳۱ ساله بخت اول انتخابات بوده و پس از او نیز «کریستین کرن» صدراعظم و رئیس حزب «سوسیال دموکرات» اتریش قرار دارد.

نتایج جدیدترین نظر سنجی نشان می دهد وزیر امور خارجه جوان اتریش که اخیرا به ریاست حزب مردم انتخاب شده، بخت خوبی در  انتخابات پارلمانی دارد و می تواند جایگاه اول در بین احزاب را کسب کند.

بر این اساس حوزه های رای گیری از ساعت ۶ بامداد به وقت محلی کار خود را آغاز کرده و رای گیری تا ساعت ۱۷ ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 4113987

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