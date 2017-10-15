برگزاری انتخابات پارلمانی در اتریش/ کورتز بخت اول است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، نمایندگان ۱۶ حزب سیاسی در اتریش برای راهیابی به پارلمان این کشور در انتخابات جدید باهم رقابت می کنند.

در این دوره از انتخابات پارلمانی اتریش که ۶.۴ میلیون شهروند واجد شرایط رای دادن وجود دارد «سباستین کورتز» رئیس حزب محافظه کار «مردم اتریش» بیشترین بخت را برای پیروزی دارد.

طبق نظرسنجی ها کورتز ۳۱ ساله بخت اول انتخابات بوده و پس از او نیز «کریستین کرن» صدراعظم و رئیس حزب «سوسیال دموکرات» اتریش قرار دارد.

نتایج جدیدترین نظر سنجی نشان می دهد وزیر امور خارجه جوان اتریش که اخیرا به ریاست حزب مردم انتخاب شده، بخت خوبی در انتخابات پارلمانی دارد و می تواند جایگاه اول در بین احزاب را کسب کند.

بر این اساس حوزه های رای گیری از ساعت ۶ بامداد به وقت محلی کار خود را آغاز کرده و رای گیری تا ساعت ۱۷ ادامه خواهد یافت.