  1. سیاست
  2. سایر
۳ آذر ۱۳۸۵، ۱۶:۰۰

آیت الله جوادی آملی:

تهدید و تحریم علیه ملت ایران کارآیی ندارد

خطیب جمعه قم با اشاره به فعالیت های هسته ای صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران گفت: ما را گاهی به تحریم و شورای امنیت تهدید می کنند ولی هیچ کدام از این مسایل کارساز نیست و کارآیی خود را از دست داده است..

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله جوادی آملی در خطبه های نماز جمعه این هفته قم، طی سخنانی با اشاره به آغاز دهه کرامت ، سالروز میلاد کریمه اهل بیت را گرامی داشت.

آیت الله جوادی آملی پیروی گسترده مردم از مرجعیت را از برکات انقلاب اسلامی عنوان کرد و در ادامه با اشاره به تشییع باشکوه پیکر آیت الله میرزاجواد آقاتبریزی تصریح کرد: تشییع این پیکر پاک به برکت پیروزی انقلاب اسلامی و ریخته شدن خون شهیدان و با حضور گسترده مردم به صورت بسیار باشکوه انجام شد و اینها همه از برکات پیروزی انقلاب است.

وی با اشاره به برگزاری رزمایش پیامبر اعظم(ص) گفت: مسئولان با برگزاری این رزمایش پیام صلح را به مردم منطقه اعلام کردند.

آیت الله جوادی آملی تاکید کرد: برگزاری این رزمایش به دنیا ثابت کرد که ما اجازه تجاوز را به هیچ کس نخواهیم داد.

خطیب جمعه قم با اشاره به فعالیت های هسته ای صلح آمیزجمهوری اسلامی ایران گفت: ما را گاهی به تحریم و شورای امنیت تهدید می کنند ولی هیچ کدام از این مسایل کارساز نیست ، چون ما به لطف اسلام و انقلاب به هیچ کس وابسته نیستیم.

کد مطلب 411399

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه