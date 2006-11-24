تهدید و تحریم علیه ملت ایران کارآیی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله جوادی آملی در خطبه های نماز جمعه این هفته قم، طی سخنانی با اشاره به آغاز دهه کرامت ، سالروز میلاد کریمه اهل بیت را گرامی داشت.

آیت الله جوادی آملی پیروی گسترده مردم از مرجعیت را از برکات انقلاب اسلامی عنوان کرد و در ادامه با اشاره به تشییع باشکوه پیکر آیت الله میرزاجواد آقاتبریزی تصریح کرد: تشییع این پیکر پاک به برکت پیروزی انقلاب اسلامی و ریخته شدن خون شهیدان و با حضور گسترده مردم به صورت بسیار باشکوه انجام شد و اینها همه از برکات پیروزی انقلاب است.

وی با اشاره به برگزاری رزمایش پیامبر اعظم(ص) گفت: مسئولان با برگزاری این رزمایش پیام صلح را به مردم منطقه اعلام کردند.

آیت الله جوادی آملی تاکید کرد: برگزاری این رزمایش به دنیا ثابت کرد که ما اجازه تجاوز را به هیچ کس نخواهیم داد.

خطیب جمعه قم با اشاره به فعالیت های هسته ای صلح آمیزجمهوری اسلامی ایران گفت: ما را گاهی به تحریم و شورای امنیت تهدید می کنند ولی هیچ کدام از این مسایل کارساز نیست ، چون ما به لطف اسلام و انقلاب به هیچ کس وابسته نیستیم.