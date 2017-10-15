وزش باد شدید زنجان را فرا می گیرد/هوا سرد خواهد شد

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد و افزود: از اواخر روز یکشنبه وزش باد در استان آغاز می شود و سرعت وزش باد در روزهای دوشنبه و سه شنبه شدید می شود.

وی اظهار کرد: سرعت وزش باد در برخی از مناطق استان زنجان به ۵۰ تا ۸۰ کیلومتر در ساعت می رسد که در این خصوص به شهروندان زنجانی توصیه می شود از تردد در کنار ساختمانهای نیمه کاره، درختان فرسوده و تاسیسات خود داری کنند.

مدیر کل هواشناسی استان زنجان گفت: از اواخر روز دوشنبه شاهد بارش باران خواهیم بود و در ارتفاعات بارش برف را در برخی مناطق استان خواهیم داشت.

یاغموری به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و یاد آورشد: دمای هوای استان زنجان کاهش می یابد و هوا سرد می شود ولی از اواخر روز سه شنبه هوا سردتر خواهد شد.

وی به گرمترین و سردترین مناطق استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: طی این بازه زمانی آببر با ۲۰ درجه سانتی گراد گرمترین و قیدار و گرماب با ۱۳ درجه سانتیگراد سردترین مناطق استان بودند.

مدیر کل هواشناسی استان زنجان به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و یاد آورشد: دمای هوای شهر زنجان ۱۶ درجه سانتیگراد بالای صفر بوده که نسبت به دیروز در همین ساعت یک درجه سرد شده است.