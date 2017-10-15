نگرانی از تغییر بافت جمعیتی شهر الرقه پس از آزادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اسپوتنیک»، «محمد الحجازی» نایب رئیس شورای استانی الرقه اعلام کرد که عرب بودن این منطقه از اهمیت بالایی برخوردار است به همین دلیل این شورا به هویت عربی الرقه وفادار خواهد بود.

وی به خبرگزاری اسپوتنیک روسیه گفت که شمار غیرنظامیانی که هنوز در استان الرقه هستند بالغ بر ۶ هزار نفر است که به مناطق تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه رفته اند و ۴۵۰ تروریست داعشی هم حاضر نشدند که این استان را ترک کنند.

حجازی در خصوص سرنوشت شهر الرقه بعد از آزادی کاملش نیز ضمن ابراز نگرانی از تلاش هایی برای تجزیه این شهر گفت: ماهیت الرقه عربی است و اجازه نخواهیم داد که شهر اشغال شود و باید به صاحبان اصلی آن پس دده شود.

با توجه به اینکه نیروهای دموکراتیک کُرد سوری با هدف تشکیل دولت خودمختار در شمال سوریه تحت حمایت آمریکا با داعش می جنگند این نگرانی وجود دارد که این نیروها هر بخشی از خاک سوریه را که آزاد می کنند به قلمرو خود اضافه کنند.