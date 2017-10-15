ایجاد کارخانه تولید لوازم مصرفی پزشکی توسط آلمانی ها در رفسنجان

به گزارش خبرنگار مهر، علیار اسکندری‌نسب شنبه شب در حاشیه امضای این تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری اظهار داشت: همدلی و همراهی مسئولان شهرستان به ‌ویژه امام جمعه رفسنجان که همواره سرمایه‌گذاران را پشتیبانی می کنند، موجب می‌شود سرمایه‌گذاران انگیزه پیدا کنند.

اسکندری‌نسب افزود: مسئولان این شهرستان دست کسانی را که بخواهند یک ریال در این شهر سرمایه‌گذاری کنند می‌بوسند.

وی تصریح کرد: کارخانه تولید لوازم مصرفی پزشکی در منطقه ویژه اقتصادی با سرمایه‌گذاری ۷۰۰ هزار یورو و اشتغالزایی ۵۰ نفر در مرحله اول احداث خواهد شد و تا خرداد ماه سال آینده اولین تولید خود را به بازار ارائه می دهد.

سرپرست فرمانداری رفسنجان با ابراز خرسندی از اینکه کارخانه تولید لوازم مصرفی پزشکی کارخانه ای مادر به شمار می رود، بیان کرد: طی یک‌ ماه آینده نقشه‌های اجرایی و ساختمانی این کارخانه در منطقه ویژه اقتصادی اجرایی می‌شوند.

اسکندری‌نسب تأکید کرد: قید و بندهای منطقه ویژه در واگذاری زمین در طول کار مطرح شود و باید با سرمایه‌گذار همکاری کنیم که دلسرد نشود.

وی ابراز داشت: باید اول تعهدات خودمان را در قبال سرمایه‌گذاری که می‌خواهد در این شهر سرمایه‌گذاری کند انجام دهیم و سپس در طول انجام کار تعهدات آنها را بخواهیم.

سرپرست فرمانداری رفسنجان اظهار کرد: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، استان کرمان و شهرستان رفسنجان باید کاری کنیم که اقتصاد کشور روی پای خود بایستد و با توجه به تحریم ها، از تلاطم‌هایی که وجود دارد نهراسد.

به گفته اسکندری نسب، اگر بتوانیم صنایع مادر را داشته باشیم از واردات دستمان بی‌نیاز خواهد بود و با تحریم‌ها و تهدیدهایی که از سوی دشمن می‌شود مقابله خواهیم کرد.