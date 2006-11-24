به گزارش خبرنگار مهر، گلدزمن که علاوه بر "رمز داوینچی" فیلمنامه "بتمن و رابین" را نیز در کارنامه دارد، باید به سرعت کار روی فیلمنامه "رمز داوینچی 2" را آغاز کند، چرا که استودیو سونی تصمیم گرفته فیلم را سال 2008 روانه سالن های سینما کند. قسمت دوم این اثر پرفروش بر اساس کتاب "فرشته ها و شیاطین" دن براون کلید می خورد.



شنیده ها حاکی از آن است که تام هنکس برای ایفای نقش لنگدون بار دیگر در برابر دوربین ران هاوارد قرار می گیرد. "رمز داوینچی" در گیشه با فروشی بالغ بر 224 میلیون دلار مواجه شد و همین امر استودیو سونی پیکچرز را بر آن داشت قسمت دوم فیلم را تولید کند. "فرشته ها و شاطین" سومین اثری است که براون پس از ترک تدریس زبان انگلیسی می نویسد.

- باز لورمن که مدت هاست قصد دارد فیلمی حماسی با بازی نیکول کیدمن و هیو جکمن بسازد، اوایل سال آینده میلادی فیلمبرداری پروژه "استرالیا" را در کیمبرلی آغاز می کند. این فیلم در گونه سینمایی اکشن ـ رمانتیک جای دارد و رویدادهای آن در جنگ جهانی دوم شکل می گیرد.



"استرالیا" شرح حال یک زن اشرافزاده انگلیسی است که سرزمین بزرگی در مریلند را به ارث می برد، اما زمانی که درمی یابد گروهی درصدد تصرف ملک او هستند با گله داران متحد می شود تا از زمین خود دفاع کند. لورمن درباره این فیلم گفت: "آنچه مردم نمی دانند این است که در جریان جنگ جهانی دوم همان میزان بمب در استرالیا ریخته شد که در بندر پرل هاربر."