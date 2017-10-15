خبرگزاری مهر- گروه استانها: تفاوت فاحش قیمت خرید و فروش محصولات تولیدی به ویژه در بخش کشاورزی با میدان داری واسطه ها و دلالان مسئله ای است که همواره کشاورزان و باغداران و عرضه کنندگان دیگر بخش ها را متضرر کرده است.

کوتاه کردن دست واسطه ها از این چرخه و بستن راه های سوءاستفاده آنها که همیشه با خریداری محصولات به قیمت های بسیار پایین و حتی گاهی پایین تر از قیمت تمام شده تولید از کشاورزان و باغداران آنها را از منفعت اصلی تولید محروم می کند در بهبود وضعیت آنها که در بسیاری از مواقع به دلیل عدم صرفه به فروش زمین های کشاورزی خود روی می آورند بسیار تاثیرگذار است.

اما چاره کار در ایجاد یک بازار منسجم است که بتواند با شفافیت معاملاتی و تسهیل قیمت‌گذاری بین عرضه و تقاضا توازن برقرار کرده و با کنترل نوسانات قیمتی موجب برطرف شدن نگرانی تولیدکنندگان از قیمت ها و شرایط آتی شود.

بورس کالا یکی از این تشکلات سازمان یافته است که این مهم را محقق می کند و عرضه کنندگان و خریداران متعدد می توانند قیمت پیشنهادی خود را اعلام کنند تا در مکانیزم حراج، قیمت تعادلی هر محصول تعیین شود.

در این بازار کارگزاران به عنوان واسطه بین عرضه و تقاضاکنندگان حضور دارند و انجام معاملات به شیوه های مختلف اعم از نقدی، قراردادهای بلندمدت و استفاده از گواهی های سپرده کالایی صورت می گیرد.

با توجه به اینکه بورس کالا اخیرا در استان کرمانشاه فعالیت خود را آغاز کرده است، فرهنگ سازی و آموزش کشاورزان و باغداران نسبت به مزایای عرضه در بورس کالا بسیار حائز اهمیت است.

فعالیت بازار بورس کالای کرمانشاه در غالب بیش از ۱۰ انبار خرید و فروش

یک کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار مهر، از فعالیت بازار بورس کالای کرمانشاه در غالب ۱۰ انبار خبر داد و گفت: در حال حاضر این بازار در غالب بیش از ۱۰ انبار رسما فعالیت می کند.

امیری ایجاد بازاری منسجم و قانونمند و مبادله آزاد کالا را از مهمترین اهداف بازار بورس کالا عنوان کرد و افزود: در بورس کالا محصولات فلزی و کشاورزی و... معامله می شود که عرضه کنندگان و متقاضیان کالاهای عرضه شده در این بازار با مراجعه به آن داد و ستد خود را انجام می دهند.

وی شفاف سازی معاملات و قیمت ها و حذف واسطه گری های غیرضرور در این بازار را از دیگر مزایای ایجاد بورس کالا دانست و گفت: فعالیت بورس کالا باعث تسهیل مبادلات شده است و با حذف واسطه ها از این بازار که موجب تفاوت زیاد قیمت از تولید به مصرف شده گام بسیار خوبی در جهت تعیین قیمت عادلانه این کالاها در بازار است.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، تفاوت بورس کالا با بورس اوراق بهادار در این است که در بورس اوراق بهادار اوراق متعلق به شرکت ها مبادله می شود اما در بورس کالا محصولات و کالاها مورد داد و ستد قرار می گیرد.

امیری سهولت در دسترسی به کالاها، حرکت از یک بازار سنتی به مدرن کالا و رفع مهمترین بخش از فرآیند عملیات واحدهای تولیدی در خصوص تهیه مواد اولیه را از مزایای دیگر فعالیت بورس کالا بیان می کند.

این کارشناس بازار سرمایه اشاره ای به فعالیت بورس منطقه ای استان کرمانشاه نیز داشت و ادامه داد: در ۶ ماهه نخست امسال ۹۸۰ میلیون سهم به ارزش ۲ هزار و ۲۱۹ میلیارد ریال سهام و حق تقدم در بورس منطقه ای کرمانشاه داد و ستد شده است.

وی تعداد کدهای معاملاتی ایجاد شده در این مدت را یک هزار و ۶۷ مورد و تعداد کارگزاری های فعال در این بازار را ۲۳ مورد اعلام کرد و افزود: ۴۶ درصد حجم معاملات صورت گرفته در مدت مذکور مربوط به خرید و ۵۴ درصد مربوط به فروش است.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اقدامات آموزشی صورت گرفته در تالار بورس استان گفت: در نیمه نخست سال جاری۱۵۵ نفر در کلاس های آموزشی، ۱۴۵ نفر در کارگاه های آموزشی و ۱۵۱ مورد بازدید از تالار منطقه ای بورس استان انجام شده است.

امیری، شرکت برای عموم افراد در کلاس های آموزشی را آزاد اعلام و خاطرنشان کرد: کلاس های برگزار شده به مدت ۴ جلسه ۲ ساعته برگزار می شود و در آن مفاهیم اولیه آشنایی با فعالیت های بورس به افراد آموزش داده می شود.

وی در پایان اشاره ای به رتبه بندی انجام شده بر اساس ارزش معاملات بورس ها ی منطقه ای داشت و گفت: بورس منطقه ای کرمانشاه در جایگاه سیزدهم این رتبه بندی یعنی در بین ۴۴ بورس منطقه ای و تالار اختصاصی قرار دارد.

از فعالیت بورس کالا با انبارهای دپوی کالا در کرمانشاه اطلاعی ندارم

رئیس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد فعالیت بورس کالای کرمانشاه اظهار بی اطلاعی کرد و افزود: اگر با این کار امکاناتی فراهم کرده باشند که از بورس کالا رو خریداری کنند که کار سختی نیست.

کیوان کاشفی اظهار داشت: من در مورد اینکه در استان انبارهایی برای دپوی کالا باشد، چیزی نشنیده ام و بعید می دانم. اظهار نظر هم نمی کنم چون همچنین انبارهایی را ندیده ام.

وی ادامه داد: آنچه که در بورس اتفاق می افتد این است که شرکت های مختلف با قیمت گذاری کالا آن را یا برای مصرف خودشان یا برای فروش با واسطه می خرند و اینکه در کرمانشاه انبارهایی برای دپوی کالا باشد و کالا اینجا به فروش برسد اطلاعی ندارم.

به گزارش مهر، بورس کالا یک فرصت مناسب برای خرید و فروش کالا و کاهش هزینه‌ها است که قطعا با حذف واسطه ها از بازار محصولات و تسریع و تسهیل قیمت گذاری گامی مهم در مسیر توسعه اقتصادی تلقی می شود، اما فعالیت در سایه آن و عدم اطلاع تشکل های خصوصی از فعالیت این بورس چندان نتیجه بخش نخواهد بود.