ورزشگاه خلیفه دوحه آماده برگزاری مراسم افتتاحیه است/ یمن و ترکمنستان از مسابقات فوتبال کناره گیری کردند

به گزارش خبرنگارمهر، دراین مراسم که حدود یک میلیارد و پانصد میلیون بیننده تلویزیونی خواهد داشت، شخصیت های مهم سیاسی و ورزشی از کشورهای مختلف نیز درآن حضورخواهند یافت. ورزشگاه خلیفه دوحه که بیست سال قدمت دارد، پیش از این ظرفیت 20 هزارتماشاگر را داشت اما پس از انجام مراحل ترمیم و نوسازی طرفیت آن به 50 هزار نفر افزایش یافته و سقفی معلق با تکنولوژی روز جهان در آن نصب شده است.

برنامه های افتتاحیه و اختتامیه این دوره برعهده شرکتی استرالیایی و با همکاری حدود 1000 نفر متخصص از کشورهای کانادا ، انگلیس و خلیج فارس خواهد بود

مشعل بازیها در کویت

مشعل بازیهای آسیایی دوحه وارد کویت شد. در این مراسم که با حضور مسئولان ورزشی کمیته ملی المپیک کویت انجام گرفت ، برنامه های مختلفی اجرا شد. بحرین مقصد بعدی مشعل ، قبل از ورود به دوحه خواهد بود. این بازیها در روز اول دسامبربرابر با دهم آذرماه بطور رسمی افتتاح خواهد شد.

یمن و ترکمنستان از مسابقات فوتبال کناره گیری کردند

فدراسیون فوتبال یمن ازعدم شرکت تیم امید این کشور در رقابتهای فوتبال بازیهای دوحه 2006 عذرخواهی و سرمربی تیم را از کار برکنار کرد. این تیم در گروه سوم با تیمهای کویت ، تایلند و فلسطین همگروه بود. یکی از مسئولین این فدراسیون علت این تصمیم را نداشتن امکانات لازم جهت آزمایش دوپینگ بازیکنان اعلام کرد و افزود : پس از اعلام شرایط آزمایش دوپینگ در بازیهای آسیایی و با توجه به نبود امکانات مناسب جهت آزمایش همه بازیکنان ، این فدراسیون تصمیم به عدم شرکت تیم امید این کشور در این دوره گرفت. پیش از این تیم ترکمنستان نیزاز رقابتهای فوتبال بازیهای آسیایی دوحه کناره گیری کرده بود. این تیم درگروه شش با تیمهای ژاپن ، کره جنوبی و پاکستان همگروه بود. به جای این تیم، بهترین تیم دوم رقابتهای مقدماتی که دردوحه جریان دارد، جایگزین خواهد شد.

اسامی تیم فوتبال امید عمان اعلام شد

میلان ماچالا سرمربی تیم امید عمان ، اسامی بازیکنان این تیم را برای شرکت در رقابتهای پانزدهمین دوره بازیهای آسیایی دوحه اعلام کرد. این تیم 21 نفره قبل از سفر به دوحه ، یک بازی تدارکاتی با تیم مالدیو انجام خواهد داد. اولین مسابقه این تیم در روز 29 نوامبر در برابر مالزی برگزار خواهد شد.

اردوی تیم جودو قطر در دهکده بازیها آسیایی برپا شد

تیم جودوی قطر از روز دوشنبه هفته گذشته اردوی داخلی خود را در دهکده بازیهای آسیایی آغاز کرد. این تیم شامل شش جودوکار در وزنهای زیر 60 کیلوگرم، زیر 66 کیلوگرم ، زیر 73 کیلوگرم ، زیر81 کیلوگرم ، زیر 90 کیلوگرم و زیر 100 کیلوگرم می باشد.اردوی قبلی این تیم در کوبا برپا شده بود. تیم زنان این کشور نیز با دو شرکت کننده در وزنهای زیر 52 کیلوگرم و بالای 78 کیلوگرم در این رقابتها حضور دارد.

عربستان امیدوار به کسب مدالهای پرشمار در دوومیدانی است

تیم دوومیدانی عربستان با استخدام مربی معروف آمریکائی ، گورجان اسمیت ، امید زیادی به سکب مدال در این رشته و تکرار نتایج بازیهای پوسان دارد. در دوره گذشته عربستان با کسب 7 مدال طلا که 5 عدد از آنها در رشته دوومیدانی بدست آمد به مقام پانزدهمی بازیها رسید.

تیمهای والیبال ترکمنستان و اندونزی انصراف دادند

درحالی که چند روز به آغاز بازیهای دوحه باقی نمانده ، تیمهای والیبال مردان ترکمنستان و مردان و زنان اندونزی از شرکت در این مسابقات انصراف دادند. در نتیجه قرعه کشی مجدد این مسابقات انجام خواهد گرفت.

بسکتبال چین به دنبال طلا

تیم بسکتبال چین ، قهرمان چهار دوره بازیهای آسیایی ، به دنبال کسب پنجمین قهرمانی خود دراین دوره از بازیهاست. این تیم که بر بازیکنان خود در لیگ NBA تکیه زیادی دارد درصدد انتقام از کره جنوبی و تصاحب مدال طلای بازیهاست. بلندقدترین بازیکن این تیم وانگ زیزی با 14/2 متر طول و 29 سال سن می باشد. این بازیکن اولین لژیونر چینی در لیگ NBA می باشد.