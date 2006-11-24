بدون توقف تجاوزات اسرائیل جایی برای آتش بس وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "اسماعیل هنیه" نخست وزیر فلسطین بعد از برگزاری نماز جمعه در جمع خبرنگاران گفت : باید تجاوزگری اسرائیل متوقف شود تا گروههای فلسطینی به نوبه خود آنچه را در اختیار دارند، متوقف کنند.

وی افزود: فلسطینی ها یک موضع مسئولانه دارند و توپ هم اکنون در زمین اسرائیل است و باید تجاوزات و تنش نظامی خود علیه ملت فلسطین را متوقف کند و بعد از آن، همانطور که گروههای فلسطینی گفتند، مشکلی وجود نخواهد داشت.

"فوزی برهوم" سخنگوی جنبش حماس نیز به خبرگزاری فرانسه گفت : جای برای سخن گفتن درباره آتش بس نیست، زیرا اسرائیل همچنان به تجاوزگری خود ادامه می دهد و اقدام به ترور و کشتار فلسطینان کرده و به نوارغزه یورش می برند و بازداشتها و یورشها در کرانه باختری نیز ادامه دارد.

برپایه این گزارش، اسرائیل امروز پیشنهاد آتش بس گروههای فلسطینی را رد کرد. این گروهها آمادگی خود را برای توقف شلیک موشک به فلسطین اشغالی در صورت توقف عملیات ارتش اسرائیل در کرانه باختری و نوار غزه ابراز داشته بودند.

از سوی دیگر؛ "ماهر مقداد" سخنگوی جنبش فتح در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت : آتش بس باید با توقف هر نوع خشونتی در مناطق فلسطینی از سوی اسرائیل همراه باشد.

وی افزود: فتح معتقد است که آتش بس اساسا یک خواست داخلی فلسطینی ها برای سازماندهی درونی بوده و به عنوان اعضای فرصتی برای به پاخاستن به شمار می رود و این موضع همه گروهها است، اما در عین حال، ملت فلسطین وقتی خود را در معرض تجاوزگری می بیند؛ حق دارد تا با هر ابزاری که مناسب می بیند، از خود دفاع کند.