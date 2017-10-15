پلمب ۱۱۷مرکزعرضه مواد مخدر درکرمانشاه/استمراردر اجرای طرح پاکسازی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین صادقی امروز یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده به مواد مخدر استان کرمانشاه با هماهنگی دستگاه‌های مخدر از جمله شورای مبارزه با مواد مخدر و پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، از استمرار در اجرای این طرح تا رسیدن به نتایج مورد قبول خبر داد.

وی افزود: عزم دستگاه قضایی در برخورد با تولید و عرضه‌کنندگان مواد مخدر جدی است و این طرح مقطعی نخواهد بود و مطمئنا تا پاکسازی کامل این طرح را ادامه می‌دهیم.

دادستان استان کرمانشاه گفت: از زمان اجرای این طرح تاکنون ۱۱۷ مکان در حوزه شهرستان کرمانشاه با انجام تحقیقات و بررسی‌های کارشناسی به عنوان محل عرضه مواد مخدر شناسایی و پلمب شدند و در این اماکن دیگر عرضه‌ای صورت نمی‌گیرد.

وی تصریح کرد: بازخوردی که از اجرای این طرح گرفتیم و دوستان ما تایید کردند، رضایت مندی مردم است و مردم از اجرای آن راضی هستند.

صادقی گفت: امیدواریم همراهی مردم با ما ادامه داشته باشد و توقع ما این است که مردم نسبت به محیط پیرامونشان حساس باشند و اگر حرکت‌های مشکوکی را می بینند حتما باید مردم با احساس مسئولیت به پلیس یا مستقیما به شعبه اختصاصی ما معرفی کنند.

وی فرآیند رسیدگی در دستگاه قضایی را حلقه های متصل به هم و هماهنگ عنوان کرد که طی آن روند رسیدگی با سرعت و دقت پیش می رود.

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه، ارتقا سطح امنیت عمومی جامعه را از اهداف اجرای این طرح عنوان کرد و گفت: سطح امنیت عمومی جامعه حتما باید از وضعیت فعلی به سمت نقطه مطلوب ارتقا یابد.

وی تصریح کرد: بی شک بین گسترش استفاده از مواد مخدر و سایر ناهنجاری ها ارتباط معنا دار وجود دارد. به این معنا که ریشه بسیاری از جرایم، آسیب‌ها و ناهنجاری‌هایی که در سطح جامعه مشاهده می‌کنیم و مورد نارضایتی مردم است، در مواد مخدر بوده و پاکسازی این موضوع قطعا در کاهش اینها نقش خواهد داشت.

صادقی ایجاد فضای روانی مناسب در جامعه را از دیگر اهداف اجرای این طرح برشمرد و افزود: سطح مصرف مواد مخدر و دسترسی آسان به مواد مخدر با اجرای این طرح در حد قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند و افرادی که در صدد دسترسی تهیه مواد مخدر هستند به سهولت و راحتی نمی‌توانند دسترسی پیدا کنند.

وی تاکید کرد: با اجرای این طرح حلقه ارتباطی قاچاقچی، توزیع کننده مواد مخدر و مصرف کننده قطع خواهد شد. استمرار این طرح به صورت جدی در دستور کار دادسرا خواه شد.

اجرای طرح پاکسازی مواد مخدر از امروز در همه استان کلید می خورد

داستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه با بیان اینکه امروز اجرای این طرح به صورت هماهنگ در سراسر استان انجام خواهد شد، گفت: تاکنون و از مرداد ماه این طرح را در شهرستان کرمانشاه اجرا کردیم اما با هماهنگی به عمل آمده ااجرای این طرح از امروز در همه استان کلید خواهد خورد و همه شهرهایی که با این آسیب مواجه هستند با جدیت حتما این طرح پاکسازی را دنبال خواهند کرد.

وی تاکید کرد: عرضه‌کنندگان مواد مخدر بدانند که از رصد دستگاه‌های اطلاعاتی، انتظامی و قضایی خارج نخواهند شد. به این معنا که اقدامات نها تحت رصد بوده و حرکات آنها ارزیابی و پیگیری می‌شود.

صادقی خطاب به خانواده ها گفت: نظارت بیشتری روی فرزندانشان داشته باشند و به خواسته‌های آنان بیشتر توجه کنند. همچنین مراودات و نشست های خارج از منزل آنان را بیشتر کنترل کنند، چرا که بسیاری از این آسیب‌ها حاصل یک نشست، یک کنجکاوی، دورهمی و همنشینی‌هایی است که خارج از بعد خانواده شکل می‌گیرد و زمینه آلوده کردن جوانان ما را فراهم می‌کند.

وی تصریح کرد: خیلی از اینها در ابتدا تصورشان این نبود که وارد فاز اعتیاد به مواد مخدر می شوند، بلکه از سر تفنن دست به این کار زده و گرفتار شدند و شاید به راحتی نتوانند از این دام خارج شوند.

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه تاکید کرد: فرآیند ترک اعتیاد با سختی‌هایی همراه بوده و نیاز به حمایت روانی خانواده دارد. انتظار ما این است که خانواده ها دقت و همراهی بیشتری با فرزندانشان داشته باشند و اگر فرزندشان حرف شنوی ندارند و زمینه لغزششان فراهم است از روش های دیگر چون پلیس پیش از بحرانی شدن وضعیت کمک بگیرند و فکر علاج و چاره باشند.

کلانتری‌ها پس از اجرای طرح پاکسازی مناطق آلوده را مورد نظارت قرار دهند

وی بار دیگر به اجرای طرح پاکسازی اشاره کرد و گفت: پس از اجرای طرح، کلانتری‌های منطقه ملزم هستند با دقت و نظارت مستمر پایش منطقه‌ای داشته باشند، چرا که با اجری طرح ما جابجایی مکانی داشته باشیم.

صادقی افزود: برای مثال کسی که تا دیروز در کنار خیابان به راحتی اقدام به عرضه مواد مخدر می کرد، با اجرای طرح ممکن است محل را تغییر داده و به جای دیگر برود و کلانتری ها باید نظارت کامل داشته باشند تا این جابجایی ها را تشخیص دهند.

وی ابراز امیدواری کرد، وضعیت بهتری برای کرمانشاه در آینده نزدیک فراهم شود.

شدت آسیب‌های اجتماعی در حاشیه‌ها بیشتر است

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه با اشاره به وضعیت حاشیه های شهر کرمانشاه گفت: عمدتا در نقاط حاشیه‌ای شهر آسیب‌های زیادی وجود دارد و در برخی مناطق شدت این آسیب‌ها بیشتر است.

وی به وجود بیش از ۳۰۰ هزار حاشیه نشین در کرمانشاه اشاره کرد و گفت: بعضا نظارت های اجتماعی و انتظامی بر اینها کم هست و سعی ما این بوده که با همراهی دستگاه‌های مختلف میزان آسیب‌ها را در این مناطق به ویژه در بحث مواد مخدر کاهش دهیم.

صادقی بر آگاه‌سازی مردم نسبت به اثرات مواد مخدر تاکید کرد و گفت: متاسفانه در بحران های روحی و روانی برای مردم به ویژه جوانان برخی از آنها به سمت استفاده از مواد مخدر پیش می روند.

فرهنگ مشاوره در جامعه رواج یابد

وی افزود: اگر ما مشاوره ها و فرهنگ مراجعه به مددکار و مشاور را در جامعه افزایش دهیم، قطعا در کاهش مصرف مواد مخدر و کاهش ابتلا به آن بی تاثیر نخواهد بود.

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه، اقتصاد مواد مخدر در دنیا را یک اقتصاد بزرگ عنوان کرد و گفت: علت اصلی گرایش قاچاقچاقچیان و توزیع کنندگان به سمت این موضوع همین اقتصاد آن است و ما باید این را از این حالت خارج کنیم.

وی تصریح کرد: متاسفانه ایران در مسیر ترانزیت مواد مخدر است و همجواری ما با محل تولید مواد مخدر و هم مرزی با آنها هزینه زیادی داده ایم و بعد از انقلاب مبارزه با مواد مخدر بیشترین هزینه را به ما تحمیل کرده است.

وجود ۴ هزار شهید و ۱۲ هزار جانباز مبارزه با مواد مخدر

صادقی گفت: ما بیش از ۴ هزار نفر شهید، ۱۲ هزار نفر جانباز و هزینه‌های زیادی برای انسداد مرزهایمان نسبت به ورود مواد مخدر داده ایم. اما واقعیت این است که چون اقتصاد آن اقتصاد پر رونقی است باید از همه ابزارها برای کشف راه های جدید برای رفع این بحران استفاده کرد.

وی مواد مخدر را بحرانی جهانی عنوان و تصریح کرد: یکی از علل شدت این موضوع در ایران، مجاورت ما با کانال های تولید مواد مخدر مجاورت داریم.

باید بسترهای بروز جرم در جامعه از بین رود

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه افزود: متاسفانه علی رغم برخوردهای شدید و مبارزهای زیاد می بینیم مواد مخدر هنوز در بین مردم ما وجود دارد و از از مسیر کشور ما جابجا می شود که علت‌های مختلف دارد و باید بررسی شود.

وی بار دیگر بر پیشگیری از ابتلا به مواد مخدر در جامعه و رفع زمینه‌های بروز و ظهور ای معضل تاکید کرد.

لزوم پیشگیری از حاشیه‌نشینی برای پیشگیری از جرم

وی خاطر نشان کرد: یکی از اولویتها در بحث پیشگیری از جرایم جلوگیری از حاشیه نشینی است و باید تلاش کنیم که از شکل گیری حاشیه نشینی جدید جلوگیری کنیم.

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه افزود: یکی از سیاستگذاری های کلی در سطح کشور و در استان جلوگیری از سوء استفاده افراد از واگذاری و سوء استفاده از مکان ها و زمین هایی که احتمال واگذاری برای حاشیه نشینی دارد.

وی تصریح کرد: مهاجرت از روستا به شهر باید مدیریت شود و اگر از معیشت روستائیان غفلت کنیم شاهد شکل گیری حاشیه نشینی های جدید خواهیم بود.

صادقی تاکید کرد: دستگاههای ناظر باید نظارت کامل بر اوضاع داشته باشند و شکل گیری آسیب ها نتیجه کوتاهی دستگاه خاصی است که باید در این خصوص تذکرات لازم داده شود.

شاید دستگاه‌های متولی قسمتی خوب به وظایفشان در کاهش جرم عمل نکرده اند

وی ادمه داد: اگر در جامعه جرم وجود دارد بخاطر این است که بسترهای ارتکاب جرم وجود دارد و شاید دستگاههای متولی در قسمتی خوب به وظایف عمل نکردند.

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه تاکید و خاطرنشان کرد: باید هرکس به وظایف خود عمل کند و انتظار نداشته باشیم که فقط با مجازات کردن میزان جرم در جامعه کم شود.

وی افزود: آنچه مهم بوده این است که عزم و اراده داشته باشیم و جامعه را از وضعیت فعلی به سمت وضعیت مطلوب سوق دهیم.

صادقی با بیان اینکه شاید همه ما در ایجاد جرم مقصر باشیم و آنجا که باید امر به معروف و نهی از منکر می کردیم درست به وظایف خود عمل نکردیم، گفت: عدم پذیرفتن مسئولیت سبب شکل گیری رفتارهای مجرمانه می شود و باعث می شود این رفتارها در جامعه به سهولت انجام گیرد.

وی در پایان تاکید و خاطرنشان کرد: همه شهروندان باید دست به دست هم دهند تا به طرف جامعه ای با نرخ جرم پایین و بدون آسیب حرکت کند و در این راستا باید کلیه دستگاهها هم با جدیت کار و تلاش کنند.