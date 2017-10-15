انجام آزمایش PSA برای تشخیص زودهنگام سرطان پروستات

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مهری مهراد در ارتباط با عوارض پس از جراحی سرطان پروستات اظهارداشت: پروستات غده‌ای است که در همه مردان وجود دارد و از سن ۳۵ به بالا رشد می‌کند که این رشد در ۶۰ سالگی با عارضه همراه است.

وی افزود: بزرگی پروستات به دو نوع خوش خیم و بدخیم تقسیم شده که نوع خوش‌خیم از ۶۰ سال به بالا باعث افت فشار و قطر ادرار همچنین پرش می‌شود. همچنین ناپیوسته بودن ادرار، دفع قطره‌ای ادرار و تأخیر در شروع ادرار از دیگر علائم و نشانه‌های بزرگی پروستات و از نوع خوش‌خیم است.

این فوق تخصص مثانه ادامه داد: این مشکل با درمان دارویی قابل رفع بود ولی اگر وزن پروستات به دلیل بزرگی بیش از ۱۰۰ گرم باشد، عوارض نیز بیشتر شده و برای درمان نیاز به جراحی یا لیزر داریم.

مهراد گفت: بزرگی پروستات از نوع بدخیم سرطان پروستات نام دارد که یکی از شایع‌ترین سرطان‌ها در آقایان محسوب می‌شود که البته با انجام غربالگری از طریق انجام آزمایش PSA می‌توان از پیشرفت بیماری جلوگیری کرد. لذا بهتر است آقایان از سن ۳۵ تا ۴۰ سال سالانه یکبار نسبت به انجام این آزمایش اقدام کنند.

این متخصص اورولوژی با تاکید بر اینکه سرطان در صورت تشخیص به موقع با دارو قابل درمان است، گفت:تشخیص با تاخیر سبب پیشرفت سرطان و انتقال آن به غدد لنفاوی و استخوان فرد می‌شود.

وی بیان داشت: درمان پروستات از طریق جراحی رادیکال پروستاتکتومی ممکن است سبب بی اختیاری ادراری و ناتوانی جنسی در مردان شود که با روش‌های درمانی جدید این دو مشکل به صورت جراحی و سرپایی قابل رفع است.

مهراد خاطرنشان کرد: ناتوانی جنسی نیز اگر به درمان دارویی پاسخ ندادبا جراحی‌های نوین می‌توان آن را برطرف کرد.