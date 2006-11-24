معلم اخلاق چشم انتظار شاگردانش ماند/ فراموشی درس استاد

به گزارش خبرنگار مهر، معلم اخلاق مدتها چشم انتظار شاگردانش بود تا بیایند و او را از تنهایی یکساله اش در بیاورند. یکسالی می شد که تنها خانواده اش را می دید و دلخوش به روز سالگردش بود تا شاید مثل سالهای گذشته شاگردان و یاران قدیمی اش با دسته گلهای سرخ و سفید بیایند و دیداری تازه کنند. این اتفاق اما به گونه ای دیگر افتاد. ظاهرا خیلی از شاگردان او خواب مانده بودند و مثل روزهای سرد زمستان که خواب را بر مدرسه رفتن ترجیح می دادند این بار هم خواب صبح روز جمعه را به تحمل سرمای سوزان بهشت زهرا ترجیح دادند.

پیدا کردن قطعه 20 بهشت زهرا کارسختی نیست. خصوصا که دراین قطعه مرد محبوب و مشهوری چون پرویز دهداری درخاک آرمیده باشد. اگرچند دقیقه ای بعد ازساعت 30/9 صبح به بهشت زهرا برسی تصورت این است که می توانی با دیدن جمعیت انبوه درقطعه بیستم متوجه شوی قبر معلم اخلاق فوتبال ایران کدام است. اما ظاهرا اشتباه کرده ای. تعداد آدم هایی که بالای قبر او ایستاده اند آنقدر نیست که شایستگی نام و مقام استاد را داشته باشد.

مثل همه سالهای گذشته دوستانش که از نسل شاهین بوده اند و مرام و مسلکشان هم مشخص بوده اند، همه آمده اند. از جدیدهای این فوتبال پرزرق وبرق خبری نیست. خیلی از قدیمی هایی هم که با مرحوم پرویز دهداری همدوره بوده اند غیبت دارند. یعنی سالی یکبار سر زدن به دوستی با وفا و با اخلاق چون پرویز دهداری سخت است؟

او که به معلم اخلاق ایران مشهود است و چندین سال در کسوت مربیگری، هدایت تیم ملی را برعهده داشته و این تیم را درسال1972 قهرمان آسیا کرد، آیا در تمام این سالها نتوانسته بود شاگردی تربیت کند که حالا بیاید و از زحمات استاد قدردانی کند؟



کار او نقص داشته یا کار شاگردانی که بعد از استاد دیگر نتوانسته اند جای خالی اش را پرکنند و خودشان هم هیچ شاگردی در فوتبال پر فوتبالیست این مملکت نداشته اند؟ جواب این سوال را چه کسی می دهد؟



چهاردهمین سالگرد مرحوم پرویز دهداری صبح امروز درشرایطی برگزار شد که تعداد کمی از دوستان و نزدیکان و همبازیانش در قطعه 20 بهشت زهرا گرده هم آمده بودند و برایش فاتحه ای خواندند و دسته گلی نثار کردند.

مثل همه سالهای گذشته همایون بهزادی مرد سرطلایی فوتبال ایران گرمابخش مراسم سالگرد مرحوم دهداری بود. در کنار او مردان دیگری از همین نسل حضور داشتند. مهدی خبیری، کاظم رحیمی، سهام الدین میرفخرایی، جواد رمزی، نعیم صفری، مهدی مناجاتی، مهدی دادرس، جعفر کاشانی، علیرضا عزیزی، محمد حسن انصاری فرد، هوشنگ نصری ، رضا وطنخواه و جمعی از اهالی رسانه و خانواده اش آمدند و یادش را گرامی داشتند.

مرحوم پرویز دهداری متولد سال 1312 در شیراز بود که در آبادان بزرگ شد و به عنوان یک مهاجم گلزن و با اخلاق در تیم های شاهین آبادان ، شاهین تهران و تیم ملی بازی کرد. او هدایت تیم های گارد تهران(هما) و پرسپولیس را برعهده داشته است و در دو مقطع هدایت تیم ملی فوتبال کشورمان را نیز در برعهده داشته است. پرویز دهداری که از او به عنوان شاگرد با اخلاق مکتب شاهین یاد می شود در سالهای 1988 و 1972 هدایت تیم ملی فوتبال ایران را برعهده داشت و یکبار این تیم را قهرمان آسیا کرد.

مرحوم پرویز دهداری روز دوم آذرماه سال 1371 به دنبال ابتلا به یک بیماری قدیمی دیده از جهان فرو بست و در قطعه 20 بهشت زهرا به خاک سپرده شد. روحش شاد و یادش گرامی باد.