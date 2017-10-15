دانشگاه شریف بزرگداشت «مریم میرزاخانی» را برگزار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، این دانشگاه با برپایی مراسمی، یاد و خاطره پروفسور مریم میرزاخانی دانش آموخته برجسته ای این دانشگاه را گرامی میدارد.

این مراسم با حضور مسئولین، اندیشمندان، نخبگان و دوستداران این بانوی برجسته در روز سه شنبه ۳۰ آبان ماه در دانشگاه صنعتی شریف برگزار خواهد شد. در این مراسم، یادنامه ای حاوی یادداشت های ارزشمند دوستان، آشنایان، اساتید، همکاران، دانشجویان و دوستداران «مریم» تقدیم خانواده وی خواهد شد.

بر همین اساس ستاد برپایی این مراسم از کلیه علاقه مندان تقاضا می کند چنانچه مایلند در مورد «مریم» بنویسند، نوشته خود را بر روی قالب مشخصی و با ذکر نام و نام خانوادگی و تاریخ نگارش، آن را به آدرس دبیرخانه مراسم در دانشگاه صنعتی شریف ارسال کرده و یا اسکن آن را از طریق آدرس ایمیل مراسم (prm@sharif.ir) ارسال کنند.

مهلت ثبت نام جهت حضور در این مراسم ۲۰ آبانماه است و علاقه مندان می توانند برای ثبت نام و شرکت در مراسم بزرگداشت مریم میرزاخانی و همچنین کسب اطلاع از جزییات آن به سایت mirzakhani.sharif.ir مراجعه کنند.