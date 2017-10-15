به گزارش خبرنگار مهر، مجید فراهانی در جلسه علنی روز یکشنبه شورای شهر تهران با اشاره به روز عصای سفید گفت: امروز، روز جهانی عصای سفید است؛ روزی برای ما تا به یاد آوریم نابینایان و معلولان این شهر به عنوان شهروند، حقی بر شهر دارند و باید مدیریت شهری برای زندگی این عزیزان اقدامات مناسبی در مسیر دسترس‌پذیری شهر و تسهیل آمد و شد امکان فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به انجام برساند.

وی ادامه داد: متأسفانه در سال ۱۳۸۹ شاهد مرگ یک خانم نابینا در ایستگاه مترو خزانه بودیم و امیدوارم در تهران شهر زندگی، دیگر شاهد این حوادث تلخ نباشیم.

فراهانی افزود: به عنوان نماینده مردم عزیز تهران در شورای اسلامی شهر تهران با استناد به بند ۳ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به شهرداری تهران درباره توجه به مسائل نابینایان تذکر می‌دهم و خواهان اجرای کامل مصوبه شورای اسلامی شهر تهران درباره نابینایان به ویژه مصوبات «الزام شهرداری تهران به ارائه خدمات ویژه به نابینایان تهرانی» و «الزام شهرداری تهران به ایجاد باغ‌گل ویژه نابینایان در بوستان‌های بزرگ شهری» به عنوان دو مصوبه خاص شورا در مسیر تحقق شهر دسترس‌پذیر درباره نابینایان عزیز تهرانی هستیم.

عضو شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش تصریح کرد: شهرداری تهران ضمن توجه به مسائل نابینایان و معلولان شهر باید اهتمام ویژه‌ای در رسیدگی به مسائل کارکنان نابینا و معلول خود داشته و در این زمینه الگوی دستگاه‌های اجرایی و سازمان های عمومی باشد.

وی اظهار امیدواری کرد که با اجرای به موقع مصوبات شورا و اهتمام نجفی شهردار تهران، شاهد حضور بالنده و اثربخش نابینایان و معلولان در تهران، شهر دسترس‌پذیر، شهر زندگی باشیم.