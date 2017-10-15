کاهش ۶ تا ۱۰ درجه ای دما در سیستان وبلوچستان/طوفان ادامه دارد

علی ملاشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: براساس تحلیل آخرین نقشه های پیش یابی و مدل های جوی بانفوذ زبانه های پرفشار و ریزش هوای سرد از سه شنبه شب تا روز پنج شنبه در شمال استان سیستان و بلوچستان وزش باد شدید سبب خیزش گردوخاک، کاهش دید و کاهش کیفیت هوا می شود.

وی افزود: با توجه به این شرایط سرعت باد به حدود ۶۰ تا ۷۰ و سرعت لحظه ای آن تا ۷۵ کیلومتر بر ساعت نیز در این منطقه می رسد.

وی ادامه داد: طی این مدت در نوارشرقی و مرز غربی استان سیستان و بلوچستان نیز باد و گرد و خاک با شدت کمتر رخ خواهد داد.

کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: از روز چهارشنبه تا جمعه دمای هوا حدود ۶ تا۱۰ درجه در نواحی شمالی و مرکزی استان کاهش می یابد به طوری که در زاهدان در پایان هفته کمینه دما به حدود ۵ و بیشینه دما به حدود ۲۵ درجه سانتیگراد می رسد.

وی با اشاره به اینکه کاهش دما در نیمه جنوبی استان با شدت کمتر رخ خواهد داد، گفت: طی این مدت جریانات جنوبی باعث افزایش رطوبت و کاهش دید افقی در سواحل استان به علت مه می شود و در بعد از ظهرها نیز وزش باد منجر به خیزش موقتی گردوخاک خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه دریای عمان طی این مدت نسبتا آرام پیش بینی می شود، ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته زاهدان با حداقل دمای ۹ و راسک با حداکثر دمای ۴۳ درجه سانتی گراد به ترتیب سردترین و گرمترین شهرهای استان بوده اند.