۴هزارو ۱۶۵ واحد تولیدی دام و طیور در زنجان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان رستمخانی صبح یکشنبه در جلسه کار گروه کشاورزی استان زنجان، افزود: میزان سرمایه‌گذاری انجام شده در بخش دام، طیور صنعتی و زنبور عسل استان زنجان تا پایان سال ۹۵، بالغ بر ۱۳ هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال بوده است.

وی اظهار کرد: این حجم سرمایه‌گذاری در ۴ هزار و ۱۶۵ واحد پرورشی در بخش های مختلف پرورش طیور شامل طیور اجداد گوشتی، مادر گوشتی، پرورش مرغ تخمگذار، پرورش مرغ گوشتی، بوقلمون مادر گوشتی، واحدهای پرورش بوقلمون گوشتی، شتر مرغ، کارخانجات جوجه کشی، مرغ بومی و پولت تخمگذار و بخش پرورش دام صنعتی شامل پرورش گاو شیری، گوسفند داشتی، گوساله پرواری و بره پرواری و بخش زنبور عسل شامل زنبورستان‌ها و ایستگاه پرروش ملکه انجام گرفته است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: ۴ هزار و ۱۶۵ واحد تولیدی دام و طیور در حال حاضر برای بیش از ۹ هزار نفر اشتغالزایی مستقیم ایجاد کرده است.

رستمخانی با بیان اینکه در استان زنجان واحدهای تولیدی دام و طیور خوبی فعالیت می کنند، ابراز کرد: مجموع سرمایه‌گذاری های انجام شده و در دست اقدام در بخش دام و طیور صنعتی استان طی سال جاری نیز بالغ بر ۶۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است.