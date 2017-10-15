آب سردکن سازگار با سلیقه شما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، این آب سرد کن که نانو نام دارد به راحتی در آشپزخانه یا در محیط کار قابل نصب و استفاده است.

طراحی خلاقانه این دستگاه هم منجر به کاهش مصرف انرژی می شود و هم افراد را از استفاده از بطری های پلاستیکی آلوده کننده محیط زیست راحت می کند. زیرا با توجه به ابعاد کوچک می توان این دستگاه را به راحتی حمل کرد.

نانو که توسط شرکت Q&C Watercoolers تولید شده مجهز به سیستم گرمایی خاصی است که می تواند آب دریافتی را به اندازه درخواستی گرم کند و برای این کار هیچ نیازی به مخزن ذخیره سازی آب یا گرم کردن کل آن ندارد.

این امر به صرفه جویی ۹۸ درصدی در مصرف انرژی منجر شده و کارآیی آن در مقایسه با برخی ابزار مشابه مانند کتری های برقی را تا ۳۰ درصد افزایش می دهد. سرعت گرم شدن آب با استفاده از این دستگاه شش برابر سریع تر از کتری برقی یا مایکروویو است.

سیستم خنک کننده این دستگاه هوشمند بوده و قادر به درک الگوهای مصرف آب کاربر است و لذا تنها زمانی برای خنک کردن آب اقدام می کند که می داند شما احتمالا در اطرافش هستید و قصد دارید آب خنک مصرف کنید. در نتیجه نانو به جای مصرف مداوم انرژی برای سردکردن آب در ساعت خاصی از شبانه روز این کار را انجام می دهد. این سیستم که از گاز یخچال هم استفاده نمی کند می تواند هر روز تا ۳۶ لیتر آب را خنک کند.

این دستگاه همراه با یک برنامه تلفن همراه عرضه می شود که چک کردن فیلترها، دمای آب و حتی قفل کودک آن را ممکن می کند. قیمت این دستگاه ۳۵۹ دلار است.