راهیابی 48 تایپوگرافیست به جشنواره تجسمی مقاومت

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخش تاپیوگرافی نخستین جشنواره ملی هنرهای تجسمی مقاومت 134 هنرمند با 368 اثر شرکت کرده بودند که آثار 48 تایپوگرافیست به بخش مسابقه راه یافت.



حاضران در این بخش عبارتند از سیدجواد میرحسینی، فرشاد هوشیار، هما دلواری، افسانه قربانی، ندا ظرف ساز، جواد صفری، علیرضا دربانی، مریم مدنی، آرمین مهدوی، محسن سلیمانی، بهزاد جوانبخت، سعید خوش منش، امین اجاقلو، آزاده رستامدمهر، لاله رسایی مقدم، روح‌اله شفیعی، سیدخلیل یوسفی، مهوش قنبرپور، هاجر ساختمانیان، عباس چوبین، سیدامین باقری، کورش قاضی مراد، علیرضا کوندی، علیرضا خاکپور، امید کشتکار، امیرحسین قوچی بیگ، شهرزاد رضی، رضا جمشیدی شهمیدی، سیدضیاء نوری، سیداحسان برآبادی، امیرحسین قادری، رشید رهنما، علی محمدی، فرناز پورمهدی، هاجر سلیمی، شهاب سیاوش، علی ربیع راد، مازیار زند، دامون خانجانزاده، محمدمهدی راضی، مجید زارع زردینی، شمس‌الدین غازی، حسام حسن زاده، سیدامیرلی محسنیان، حسین بیات، محمد صمدی، کامران مهرزاده و محمد جمشیدی.



نخستین جشنواره ملی هنرهای تجسمی مقاومت از 6 تا 25 آذرماه در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار می‌شود.

