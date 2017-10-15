۲۳۲ میلیارد تومان از مطالبات بانکی در مازندران وصول شد

محمد حسن بهادر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شش ماهه نخست امسال بیش از ۲۳۲ میلیارد تومان از مطالبات بانکهای دولتی و خصوصی استان و با رشد ۹۷ درصدی توسط اداره اجرای اسناد رسمی واحدهای ثبتی استان وصول شد.

وی افزود: در شش ماهه نخست امسال۲۳۲ میلیارد و ۵۱۲ میلیون و ۴۷۳ هزار تومان از مطالبات بانکها و مؤسسات اعتباری استان وصول شد که از این میزان بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان آن مربوط به بانکها و مؤسسات دولتی و ۱۲۱ میلیارد و ۶۴۶ میلیون تومان ان مربوط به بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی بوده است.

بهادر ادامه داد: در این مدت یک هزار و ۲۲۰ پرونده اجرایی مختومه و ۳ هزار و ۴۱۶ پرونده اجرایی شامل ۶۴۶ مورد چکهای بلا محل ، ۱۵۲ پرونده مهریه و اسناد تعهدی ، ۶۷۰ مورد اسناد رهنی و شرطی بانکها،یک هزار و ۶۸۳ قرارداد داخلی بانکها و۲۶۵ مورد سایر پرونده های لازم الاجرا تشکیل شده است که تمامی آنها به صورت مکانیزه و الکترونیکی انجام شده است.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک با اشاره به این موضوع که استان مازندران پس از استان تهران در وصول مطالبات رتبه دوم کشور را داراست، خاطرنشان کرد اداره کل ثبت اسناد و املاک استان با استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود، نقش بسزایی در وصول مطالبات معوق بانک ها داشته و تاکنون علیرغم تمامی کمبودها توانسته عملکرد خوبی در این زمینه ارائه کند و مستقل شدن ادارات اجرای اسناد رسمی نقش بسیار مهمی در این زمینه داشته است.

بهادر در پایان گفت: اداره ثبت اسناد و املاک بابل با وصول بیش از ۶۶ میلیارد تومان از مطالبات بانکها دراین حوزه بهترین عملکرد را داشته است.