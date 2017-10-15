به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی بیست و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، پوستر بیست و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان، ۲۵ مهرماه در همدان رونمایی می‌شود.

همچنین حدود ۴۰۰ مهمان از جمله دانش‌آموزان، هنرمندان و خبرنگاران در مراسم رونمایی از پوستر حضور خواهند داشت.

این مراسم روز سه‌شنبه با حضور مسئولان کشوری و استانی در مدرسه ابتدایی پسرانه «برهان برزین» در شهرک اندیشه همدان برگزار می شود.

بیست و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان با دبیری مریم کاظمی، آذر ماه امسال در شهر تاریخی همدان برگزار خواهد شد.