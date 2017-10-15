تابلوهای تبلیغاتی هوشمند با عابران ارتباط برقرار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، تمامی شرکت های تجاری دوست دارند، پیام های تبلیغاتی خود را برای افراد علاقمند به فعالیت های خود و به گونه ای نمایش دهند که شاهد بیشترین تاثیرگذاری بر این افراد باشند. از همین رو هدفمندسازی نمایش تبلیغات بازرگانی برای آنان اهمیت زیادی دارد.

ایجاد تغییراتی در تابلوهای تبلیغاتی بزرگ نصب شده در خیابان ها و میادین به گونه ای که آنها بتوانند با درک وضعیت عابران، خودروها و غیره پیام های مرتبط نمایش دهند تحول بزرگی است که به زودی در لندن اتفاق می افتد.

لندسک، یکی از بزرگترین شرکت های تبلیغاتی انگلیس، تابلوی بزرگ تبلیغاتی خود در منطقه توریستی Piccadilly Circus لندن را به روز کرده تا چنین خدماتی را ارائه دهد. این تابلو تقریبا در کل سال ۲۰۱۷ خاموش بود و طی این مدت شش نمایشگر جداگانه جایگزین تابلوی بزرگ واحد آن شد که ۹۰ متر مربع مساحت دارد. دقت تصاویر این تابلوی تبلیغاتی بیش از ۴K است.

دوربین های مخفی موجود در این تابلوی تبلیغاتی به روزشده قادر به ردگیری و شناسایی مدل کالاهای قابل مشاهده در محیط اطراف، رنگ خودروهای عبوری و غیره برای نمایش آگهی های مرتبط است. همچنین نمایش آگهی در تابلوهای یادشده بر اساس شرایط آب و هوایی ممکن است. کاربران و عابران هم می توانند به طور آنی با نمایشگرهای تبلیغاتی تعامل داشته باشند.

هنوز مشخص نیست این تجربه جدید تا چه حد موجب جلب توجه مردم و عابران پیاده می شود، اما موفقیت این روش تازه تحولی اساسی در صنعت تبلیغات ایجاد می کند.