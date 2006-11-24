۳ آذر ۱۳۸۵، ۱۶:۵۰

عناوین نشست‌های تخصصی جشنواره کیش اعلام شد

سینمای مستند با رویکرد گردشگری، زیبایی‌شناسی تصویر و صدا، چالش‌های سینمای مستند و تولیدات آن از نگاه اهل قلم در هفتمین جشنواره کیش بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در هفتمین جشنواره سینمای مستند کیش که از 13 آذرماه در جزیره کیش آغاز می شود، حمید دهقانپور و احمد الستی درباره زیبایی شناسی تصویر و صدا، علی معلم، جواد طوسی و محمود گبرلو نیز درباره چالش‌های سینمای مستند و تولیدات آن از نگاه اهل قلم برای مستندسازان حاضر در جزیره کیش صحبت می کنند.

در نخستین نشست این دوره از جشنواره مستند کیش مجید شایسته و عبدالامیر فائق درباره سینمای مستند با رویکرد گردشگری سخنرانی خواهند کرد. همچنین اصول ساختار جهانی برای فیلمسازان عنوان دیگر نشست جشنواره مستند کیش است و فیلمسازان بخش مسابقه نیز در آخرین نشست با مخاطبان فیلم‌های خود گفتگو می‌کنند.

هفتمین جشنواره سینمای مستند کیش 13 تا 16 آذرماه در جزیره کیش برگزار می‌شود.

