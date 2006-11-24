به گزارش خبرگزاری مهر، در هفتمین جشنواره سینمای مستند کیش که از 13 آذرماه در جزیره کیش آغاز می شود، حمید دهقانپور و احمد الستی درباره زیبایی شناسی تصویر و صدا، علی معلم، جواد طوسی و محمود گبرلو نیز درباره چالشهای سینمای مستند و تولیدات آن از نگاه اهل قلم برای مستندسازان حاضر در جزیره کیش صحبت می کنند.
در نخستین نشست این دوره از جشنواره مستند کیش مجید شایسته و عبدالامیر فائق درباره سینمای مستند با رویکرد گردشگری سخنرانی خواهند کرد. همچنین اصول ساختار جهانی برای فیلمسازان عنوان دیگر نشست جشنواره مستند کیش است و فیلمسازان بخش مسابقه نیز در آخرین نشست با مخاطبان فیلمهای خود گفتگو میکنند.
