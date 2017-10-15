دیدار فرمانده ارتش پاکستان با نخست وزیر امارات در دبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه پاکستان، «قمر جاوید باجوه» فرمانده ارتش پاکستان با «محمد بن راشد آل مکتوم» نخست وزیر امارات متحده عربی در دبی دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار «حمدان محمد آل مکتوم» ولیعهد حاکم دبی و «انور قرقاش» وزیر امور خارجه امارات نیز حضور داشتند.

گسترش روابط استراتژیک اسلام آباد- ابوظبی، افزایش همکاری های دفاعی و برقراری امنیت در منطقه از جمله محورهای دیدار طرفین عنوان شده است.

لازم به ذکر است که این دیدار در حالی صورت می گیرد که نخست وزیر امارات پیش از این درخواست «نواز شریف» نخست وزیر پیشین پاکستان برای ملاقات با وی را رد کرده بود.