محمد عبدلی مولف، آهنگساز، نوازنده و مدرس هنرستان موسیقی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انگیزه ها و دغدغه های خود برای انتشار کتاب «نت نگاری و تجزیه و تحلیل مجموعه آثار غلامحسین بیگجه خانی» توضیح داد: کتاب «نت نگاری و تجزیه و تحلیل مجموعه آثار غلامحسین بیگجه خانی» اولین جلد از مجموعه ای است که طی روزهای اخیر توسط موسسه فرهنگی هنری «ماهور» منتشر شده و طبق برنامه ریزی هایی که انجام گرفته قرار است جلد دوم آن نیز به زودی منتشر شود. البته در جلد دوم ما از بیان جزییات و مقدماتی که در جلد اول گفته شده پرهیز کرده و به ارایه اتودها، تصنیف ها و رنگ های آذری پرداخته ایم.

وی ادامه داد: کتاب «نت نگاری و تجزیه و تحلیل مجموعه آثار غلامحسین بیگجه خانی» با هدف تحلیل شیوه‌ نوازندگی استاد بیگجه‌خانی طراحی و اجرا شده و بدیهی بود که ما ناگزیر به درهم‌شکستن پاره‌ای از قواعد و عوامل بصری در قیاس با نمونه‌های مشابه بودیم. به هر حال با وجود تلاش بسیار برای ثبت تمامی حالات و جزییات شاید نتوان همه اختلاف‌های جزیی موجود در شدت و سرعت اجرا، لحن ارایه‌ صوت، تعادل دینامیک، طنین و نحوه‌ بیان مورد نظر را به‌طور دقیق نشان داد.

این پژوهشگر بیان کرد: ما برای رسیدن به چنین خواسته‌ای محتاج تولید علایم بسیار با تنوع فراوان بودم که این تنوع در تئوری قابل‌اجرا، اما در عمل کاری سخت و در پاره‌ای مواقع غیرممکن بود و از آنجا که تمام عوامل و تکنیک‌ها در اجرا هویتی مستقل دارند ناگزیر برای بخشی از حرکات علایمی را طراحی کردم که امیدوارم مورد پذیرش مخاطبان قرار گیرد. ما در این اثر نهایت کوشش خود را انجام دادیم که تمامی اتفاقات نوشته شده روی کاغذ متناسب با همان لحن و فرامین موسیقایی که استاد بیگجه خانی مدنظرش بود، باشد.

مولف کتاب «بهداشت نوازنده» که طی سال های اخیر با استقبال مخاطبان و علاقه مندان موسیقی مواجه شده است در پایان اظهار کرد: متاسفانه ما در حوزه دانشگاهی آموزش موسیقی به ویژه در بخش سرفصل های درسی دچار تکرار هستیم که این تکرار رفته رفته تبدیل به عادت شده و برون رفت از آن کار بسیار سختی است، اما خوشبختانه مدتی است که برخی از پژوهش های کاربردی از جمله همین کتاب «بهداشت نوازنده» که در ابتدا خیلی ها به آن می خندیدند وارد جریان آموزشی موسیقی شده و هم اکنون در هنرستان موسیقی تدریس می شود. به همین جهت من امیدوارم پژوهش هایی چون کتاب «نت نگاری و تجزیه و تحلیل مجموعه آثار غلامحسین بیگجه خانی» نیز بتواند وارد مقولات دانشگاهی و جزیی از سرفصل های آموزشی شود.