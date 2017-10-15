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۲۳ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۰۱

۹۰ کیلومتر از راه‌های فرعی و اصلی ماکو و چالدران آسفالت می‌شود

۹۰ کیلومتر از راه‌های فرعی و اصلی ماکو و چالدران آسفالت می‌شود

ارومیه - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی ازبرنامه ریزی برای آسفالت ۹۰ کیلومتر از راههای فرعی و اصلی شهرستان ماکو و چالدران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین علی اکبری صبح یکشنبه در نشست با نماینده مردم ماکو، شوط و چالدران در مجلس شورای اسلامی افزود: ۹۰ کیلومتر پروژه لکه گیری و روکش آسفالت در حوزه راهداری تعریف می‌شود.

وی با اشاره به تأمین دو دستگاه نمک پاش و تحویل به شهرستان‌های ماکو و چالدران یادآور شد: همکاران حوزه راهداری و حمل و نقل جاده‌ای با تمام توان و به صورت شبانه روزی فعالیت دارند ولی بعلت کمبود منابع در ارائه خدمات به نحو مطلوب با مشکلاتی روبرو هستیم و از این رو سعی می‌شود تا از تمام ماشین آلات در تمامی حوزه‌ها بهره برداری کنیم.

نماینده مردم ماکو، شوط و چالدران در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با قدردانی از مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و روسای ادارات شهرستانی عنوان کرد: امکانات باید براساس معیارهای مشخص و به صورت عادلانه در بین شهرستان‌ها توزیع شود.

عین الله شریف نژاد اضافه کرد: باید به صورت جدی پیگیر دریافت امکانات و بودجه از ستادهای مرکزی تهران باشیم تا بتوانیم به پاسخ در خوری به اعتماد مردم دهیم.

در ادامه این نشست در خصوص تعریف پروژه‌های راهداری در حوزه شهرستان‌های ماکو، پلدشت، شوط و چالدران بحث و تبادل نظر شد.

در این نشست مقرر شد نسبت به تأمین اعتبار برای اجرای لکه گیری و روکش آسفالت جاده‌های چالدران به چایپاره، آواجیق به کشمش تپه، چالدران – خوی، چالدران – شوط، محور شاه گلن، محور شاه گلن – مزرعه – بارون، محور شهرک سد ارس به پلدشت، سد ارس به قره ضیاء الدین، شوط به چالدران و سه راهی جاده ترانزیت ماکو به سه راهی روستایی سنق اقدام شود.

کد مطلب 4114290

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