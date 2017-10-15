وجود ۴۳ ورزشکار شهید در بیرجند/ برگزاری ۹ یادواره شهدای ورزش

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین اصغری صبح یکشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: خراسان جنوبی دارای ۵۹ شهید ورزشکار بوده که از این تعداد ۴۳ نفر از بیرجند هستند.

وی با بیان اینکه باید همواره برای ترویج فرهنگ شهادت و زنده نگه داشتن یاد شهدا تلاش کنیم، گفت: در این راستا ۹ یادواره شهید برگزار شده است.

اصغری با اشاره به برنامه های شورای بسیج ورزشکاران بیان کرد: برگزاری نشست های سیاسی و فرهنگی، برگزاری تجلیل از ایثارگران، بررسی آسیب های اجتماعی در جوانان و برگزاری یادواره های شهدا از جمله برنامه این شورا است.

وی ادامه داد: برگزاری دوره های اخلاق در ورزش، آموزش قرآن و برگزاری اردوهای فرهنگی و تربیتی ورزشکاران از دیگر برنامه های شورای عالی بسیج ورزشکاران است.

رئیس هیئت ورزش پهلوانی خراسان جنوبی در این دیدار بیان کرد: در عصر حاضر، ورزش مقداری از اخلاق فاصله گرفته است.

قمری بیان کرد: ورزش زورخانه یکی از ورزش های اصیل ایرانیان بوده که نه از شرق و نه از غرب تزریق شده است

وی ادامه داد: بنابراین باید ورزش پهلوانی و زورخانه ای به عنوان منشور اخلاقی برای سایر ورزش ها نیز الگویی قرار گیرد.