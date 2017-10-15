به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی سالاری صبح یک‌شنبه در جلسه ستاد برگزاری مراسم ۱۳ آبان اظهار کرد: هم‌اکنون چند پرونده اختلاس توسط دادگستری در حال بررسی است که قبل از صدور حکم در فضاهای مجازی علنی می‌شود.

سالاری افزود: قطعاً این نوع اقدامات از سوی بدخواهان بدبینی به‌نظام را ایجادمی‌کند.

وی بابیان اینکه دشمن با دروغ‌های خود در فضای مجازی مردم را سرگرم می‌کند تا بتواند، اقدامات خود را پشت‌صحنه انجام می‌دهد، تصریح کرد: دشمن در پشت‌صحنه بر روی نظام، امنیت، فرهنگ و اقتصاد کار می‌کند و درصحنه رئیس‌جمهوری نادان همچون ترامپ با صحبت‌های خود قصد حواس‌پرت کردن را دارد.

سپاه نماد امنیت مردمی در کشور است

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی گفت: ارتش و نیروی انتظامی در کنار هم امنیت پایدار را تأمین می‌کنند اما سپاه نماد امنیت مردمی در کشور است.

حجت‌الاسلام سالاری اظهار کرد: با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران دارای قومیت، اعتقاد و فرهنگ‌های مختلف است، دشمن در پشت‌صحنه برای تفرقه‌اندازی بین ملت ما برنامه‌ریزی می‌کند.

وی بابیان اینکه امنیت و معیشت حساس‌ترین مسئله هر کشور است، گفت: دشمن برای به‌سختی انداختن ملت مسلمان به دنبال حذف امنیت پایدار است اما این هدفش را به گور خواهد برد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی بیان کرد: روز ۱۳ آبان ماه امسال مردم سراسر ایران و خراسان شمالی با حضور پرشور خود، حماسه‌آفرینی خواهند کرد.

راهپیمایی ۱۳ آبان در ۲۰ نقطه از استان

حجت‌الاسلام سالاری بابیان اینکه راهپیمایی ۱۳ آبان در ۲۰ نقطه از خراسان شمالی برگزار می‌شود، گفت: با حضور پرشور مردم در این روز مهم، دشمنان داخلی و خارجی دیگر نمی‌توانند کوچک‌ترین فکر و تهدیدی نسبت به ایران داشته باشند.

وی عنوان کرد: راهپیمایی ۱۳ آبان، روز شنبه ساعت ۹ صبح از محل میدان شهید بجنورد آغاز و تا میدان بازرگانی ادامه خواهد داشت.