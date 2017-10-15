به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمدسعید ایزدی طی سخنرانی در سمینار بازآفرینی فرهنگمبنا و تجربههای شهری معاصر در ایران با تأکید بر اهمیت به کارگیری سیاستهای توسعه فرهنگی در فرآیند بازآفرینی شهری اعلام کرد: قطعا استفاده از این سیاست در شرایط خاص فرهنگی در هر منطقه متفاوت بوده و باید در تناسب با هر ناحیه اجرا شود.
ایزدی با بیان اینکه مشکلات و چالشهای فراوانی نظیر نابرابریهای شهری، فقدان تابآوری شهری، مواجهه با حوادث و بلایای طبیعی، کاهش سرمایه اجتماعی، عدم اعتماد شهروندان به دولت، بحران هویت، از دست دادن سرمایههای ارزشمند گذشته و نوساختهای بیارتباط با گذشته، ناکارآمدی در نظام جابهجایی، مخاطرات طبیعی و تخریب زیستبومها در جامعه امروز، اتخاذ یک سیاست جدید در سیستم مدیریتی را بر ما ضروری میسازد گفت: ما باید در این مسیر برنامه و رویکردی را در پیشروی خود قرار دهیم که عمدتا کیفیت زندگی و زیستپذیری در شهرها را هدف قرار داده و برای ارتقای هرچه سریعتر آنها تلاش کند.
وی در این باره اضافه کرد: متأسفانه کیفیتهای نام برده در رده طرحهای توسعهای طی سنوات گذشته مورد توجه قرار نگرفته و نظام برنامهریزی شهری عمدتا طرحهای کمی و کالبد محور را در محوریت برنامههای خود در نظر گرفته است به همین دلیل ما امروز باید به سمتی حرکت کرده و سیاستی را اتخاذ کنیم که کیفیتهای مورد نیاز نظیر امنیت، هویت و ایمنی را به صورت کلیدی هدف قرار دهد.
معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به این مطلب که سیاست بازآفرینی شهری حداقل طی سه دهه در مناطق مختلف جهان از جمله اروپای غربی تجربه شده است گفت: این سیاست اشکال گوناگونی دارد که سیاست فرهنگمبنا به عنوان یکی از انواع گسترده آن به شمار میرود، در حقیقت این نوع سیاست، توسعه سیاستهای فرهنگی را مورد عمل قرار داده و در این مسیر حرکت میکند.
وی در این خصوص تصریح کرد: با نگاهی به تاریخ ۵۰ سال اخیر کشور میبینیم که نوعی وجوه مشترک بین این سیاست و اتفاقات این دوره زمانی وجود دارد که تشکیل انجمن آثار ملی، بهرهبرداریهای مجدد تاریخی، طرح پردیسان، شکلگیری نهادهای مربوط به حوزههای تاریخی و ... حاکی از همین وجوهات مشترک خواهد بود.
این مقام مسئول تصویب سند ملی راهبردی بهسازی و نوسازی را یکی دیگر از اقدامات ارزشمند در حوزه بازآفرینی اعلام کرد و افزود: این سند به شکل روشنی برای اولین بار در کشور به موضوع بازآفرینی اشاره کرده و در راستای سیاستگذاریهای لازم در این عرصه عمل میکند.
ایزدی با تأکید براینکه ایران علیرغم توجه کم به میراث تاریخی ولی در زمینه قانونگذاری و تشکیل نهادهای حفاظتی به مراتب از سایر کشورهای پیشرفته دنیا جلوتر است گفت: توجه به بحث حفاظت و مرمت ساختمانهای تاریخی به شکل پراکنده از گذشته و تلاش آنها برای مشارکت و همکاری با بخش خصوصی و مردم نشاندهنده همین امر در طول این دوره بوده است.
ایزدی در ادامه اضافه کرد: این رویکرد از سوی وزارت راه و شهرسازی از آن زمان تا کنون ادامه پیدا کرده و خوشبختانه موفق به انجام اقدامات بسیار خوبی نیز شده است که درحال حاضر به عنوان کانونهای فعالیتهای فرهنگی در حال بهرهبرداری و به ترویج جریان بازآفرینی در کشور میپردازند.
به گفته وی سرای سعدالسلطنه قزوین یکی از بهترین تجارب موجود در این حوزه به شمار میرود که در همکاری با شهرداری انجام و اکنون محلی برای برگزاری رویدادهای فرهگی شده است.
وی ادامه داد: همچنین از اواخر دهه ۷۰ شاهد ورود شهرداریها به این حوزه بودیم که خوشبختانه به دلیل بهرمندی از شرایط مالی بهتر از سایر بخش ها خصوصا در تهران آثار «فرهنگمبنا»ی بسیار زیبایی همچون تبدیل پادگان خیابان ایرانشهر به خانه هنرمندان از خود بر جای گذاشتند.
معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی همچنین با تأکید براینکه ما باید با آسیبشناسی تجارب گذشته در ارتقای کیفیت پروژههای خود در آینده بکوشیم و اشتباهات گذشته را تکرار نکنیم گفت: خوشبختانه درحال حاضر بخش خصوصی نسبت به بهرهبرداری مجدد از آثار ارزشمند تمایل بیشتری داشته که امیدواریم این روند با نظارت و حمایت شهرداری و سازمان میراث فرهنگی ادامه پیدا کند.
این مقام مسئول همچنین در تشریح بیشتر محتوا و اهداف سند ملی راهبردی احیا، عمران و بهسازی و توانمندسازی بافت فرسوده بیان کرد: ما در این مسیر تلاش کردیم تا برنامههای بازآفرینی گنجانده شده در سند را به سوی امور اجرایی هدایت کرده و نوعی برنامه عملیاتی در این مسیر تهیه کنیم که جریان ساخت خانههای گفتمان و مرمت و احیای تکایا و مناطق مذهبی نمونه بسیار خوبی از آن به شمار میرود.
ایزدی در ادامه سخنان خود حضور انسان با بهترین کیفیت در فضای پیرامونی را هدف اصلی برنامه بازآفرینی شهری دانست و گفت: توجه صرف کالبدی قطعا در احیای شهرها کافی نبوده و ما باید افراد را از حاشیه شهر به زادگاه خودشان بازگردانده و به آنها این اطمینان را بدهیم که مناطق فرسوده همچنان زیستپذیر و زنده هستند.
معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی در پایان اظهار کرد: امید است تا همگی با تداوم و ترویج جریان بازآفرینی در این حوزه تلاش کرده و منطبق با شرایط فرهنگی خاص هر شهر به احیاء و نوسازی آن بپردازیم.
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