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۲۳ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۱۶

دیروز و امروز صورت گرفت؛

اعتراض یکپارچه بازار اصفهان به سخنان رئیس جمهور آمریکا

اعتراض یکپارچه بازار اصفهان به سخنان رئیس جمهور آمریکا

اصفهان – بازاریان اصفهان در حرکتی خودجوش سخنان رییس جمهور آمریکا را محکوم و حمایت خود را از سپاه پاسداران اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، بازاریان اصفهان در حرکتی خودجوش سخنان رئیس جمهور آمریکا را محکوم و حمایت خود را از سپاه پاسداران اعلام کردند.

از صبح دیروز فروشگاه‌های بازار اصلی اصفهان واقع در میدان نقش جهان، خیابان سپه، حافظ و چندین بازر بزرگ اصفهان با نصب پوستری با آرم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به همراه سخنی از  امام خمینی (ره) بنیان گذار انقلاب اسلامی به سخنان رییس جمهور آمریکا اعتراض کردند.

بازار اصفهان به ویژه بازار میدان نقش جهان به عنوان یکی از اصلی‌ترین پایگاه‌های مبارزه با نظام سلطه در تاریخ معروف است.

امروز نیز بازاریان اصفهان همگام با امت حزب‌الله در اصفهان با راهپیمایی در خیابان کمال اسماعیل روبروی سپاه ناحیه امام صادق(ع) سخنان رئیس جمهور آمریما را محکوم کردند.

کد مطلب 4114416

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