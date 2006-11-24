به گزارش خبرنگار مهر، این کارگردان که در حال حاضر سرگرم ساخت سومین اثر از مجموعه آثار پرفروش "اسپایدرمن" برای استودیو سونی پیکچرز است، یکی از نامزدهای ساخت فیلم "هابیت" به شمار می رود.



سونی پیکچرز امیدوار است پس از اکران "اسپایدرمن 3" در تاریخ چهارم می 2007، ریمی برای ساخت قسمت چهارم پشت دوربین قرار گیرد. مدیران این استودیو که از همکاری با کارگردان جوان سینما رضایت دارند، ابراز امیدواری کردند ریمی برای گام نهادن در دنیای فانتزی جکسن اعلام آمادگی کند.



از سوی دیگر این احتمال وجود دارد که استودیو مترو گلدوین مه یر در مقام توزیع کننده فیلم بتواند پروژه سینمایی "هابیت" را در استودیو نیولاین تولید کند و از حضور پیتر جکسن در مقام کارگردان سود جوید. "هابیت" داستان تخیلی است که تولکین پیش از سه گانه "ارباب حلقه‌ها" نوشته است

