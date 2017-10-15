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۲۳ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۲۴

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری منطقه یک تهران:

زیر ساخت های خط کشی خط سفید در شمال تهران بهسازی شد

زیر ساخت های خط کشی خط سفید در شمال تهران بهسازی شد

شمیرانات- معاون حمل ونقل وترافیک شهرداری منطقه یک تهران گفت: زیر ساخت های پروژه خط سفید در شمال تهران با تجدید خط کشی خطوط ایست و کانال های عابر پیاده در تقاطع های اصلی شمال تهران بهسازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمطلب توجهی، ظهر یکشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت :  این اقدامات به منظور توسعه و نگهداشت زیرساخت های پروژه  خط سفید ، افزایش ایمنی تردد عابرین پیاده ،جلوگیری و کاهش تخلفات راهنمایی ، رانندگی و تصادفات، بهبود عملکرد سیستم ثبت تخلف مکانیزه و...  در سطح منطقه یک انجام شد.

توجهی گفت: با توجه به کم رنگ، نا مشخص شدن و کاهش دید خطوط ایست و کانال های عابر پیاده ، تجدید خط کشی این خطوط در تقاطع خیابان های شهید دکتر باهنر – شهید بازدار ، شهید لواسانی – شهید بازدار ، شهید لواسانی – پاسداران و خیابان صنایع – بزرگراه شهید صیاد شیرازی  و... اجرا  شد.

وی بیان داشت: در این عملیات  نسبت به خط کشی و رنگ آمیزی  بیش از ۴۷۰ متر طول و  ۲۸۰ متر مربع  کانال عابر پیاده وخطوط ایست با عرض  ۰.۵ متر و رنگ مسی سرد  به مساحت بیش از ۴۳۸ متر مربع و ترسیم  ۵۵ عدد نوشتار و فلش اقدام شد.

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری منطقه یک تهران در پایان گفت: این عملیات به منظور بهبود عملکرد سیستم ثبت تخلف ، توقف دقیق  خودروهای عبوری در پشت خط ایست ، افزایش ایمنی تردد عابرین پیاده ، کاهش تصادفات جرحی و فوتی ، روان سازی حجم ترافیک عبوری و افزایش رضایت عمومی شهروندان  انجام شده است.

کد مطلب 4114439

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