زیر ساخت های خط کشی خط سفید در شمال تهران بهسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمطلب توجهی، ظهر یکشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت : این اقدامات به منظور توسعه و نگهداشت زیرساخت های پروژه خط سفید ، افزایش ایمنی تردد عابرین پیاده ،جلوگیری و کاهش تخلفات راهنمایی ، رانندگی و تصادفات، بهبود عملکرد سیستم ثبت تخلف مکانیزه و... در سطح منطقه یک انجام شد.

توجهی گفت: با توجه به کم رنگ، نا مشخص شدن و کاهش دید خطوط ایست و کانال های عابر پیاده ، تجدید خط کشی این خطوط در تقاطع خیابان های شهید دکتر باهنر – شهید بازدار ، شهید لواسانی – شهید بازدار ، شهید لواسانی – پاسداران و خیابان صنایع – بزرگراه شهید صیاد شیرازی و... اجرا شد.

وی بیان داشت: در این عملیات نسبت به خط کشی و رنگ آمیزی بیش از ۴۷۰ متر طول و ۲۸۰ متر مربع کانال عابر پیاده وخطوط ایست با عرض ۰.۵ متر و رنگ مسی سرد به مساحت بیش از ۴۳۸ متر مربع و ترسیم ۵۵ عدد نوشتار و فلش اقدام شد.

معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری منطقه یک تهران در پایان گفت: این عملیات به منظور بهبود عملکرد سیستم ثبت تخلف ، توقف دقیق خودروهای عبوری در پشت خط ایست ، افزایش ایمنی تردد عابرین پیاده ، کاهش تصادفات جرحی و فوتی ، روان سازی حجم ترافیک عبوری و افزایش رضایت عمومی شهروندان انجام شده است.