مبارک خواستار توافق رهبران عراقی برای نجات مردم و پایان خشونت ها شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی کویت (کونا)، مبارک در سخنانی مطبوعاتی اوضاع عراق را بسیار دشوار توصیف کرد و گفت : با توجه به اختلاف های شدید نیروها و طیف های سیاسی عراق وقوع اینگونه تحولات تاسف باری پیش بینی می شد.

وی خواستار توافق همه طیف های عراق برای نجات ملت خود و برون رفت از چرخه خشونت ها و توقف خونریزی و جلوگیری از قربانی شدن افراد بی گناه بیشتری شد.

مبارک درباره بازگشت خشونت ها در لبنان بعد از ترور "پیر جمیل" وزیر صنایع این کشور هشدار داد و از همه گروهها و طیف های سیاسی لبنان خواست تا گفتگوهای خود را با روحیه ای مثبت و خوب برای جلوگیری از کشیدن شدن این کشور به سراشیبی های خطرناک از سر بگیرند.

وی با مصیبت بار دانستن ترور جمیل خواستار وحدت صفوف لبنانی ها برای مقابله با اینگونه اقدام های تروریستی علیه امنیت و ثبات لبنان شد و ماموریت کمیته تحقیق بین المللی را شناخت حقیقت درخصوص سلسله ترورهای قبل و بعد از ترور حریری دانست و گفت که هنوز نمی توان عاملان این ترورها را مشخص کرد و سخن گفتن در این باره زود است.

رئیس جمهوری مصر با هشدار درباره خطرات اختلاف بین گروههای مختلف فلسطینی، بر ضرورت توافق آنها برای تشکیل دولت وحدت ملی فلسطین تاکید کرد.

وی درپایان تاکید کرد: گفتگو و رایزنی بین گروهها و طیف های مختلف فلسطین تنها راه برون رفت از بحران کنونی فلسطین و شکستن محاصره است.