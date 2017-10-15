جذب پلیس افتخاری راهنمایی و رانندگی از بین داوطلبان

به گزارش خبرنگار مهر، این طرح با هدف کمک به پلیس راهور در توسعه و تحکیم نظم و امنیت اجتماعی و کنترل و هدایت وسایل نقلیه و نظام‌بخشی به عبور عابرین پیاده و... با رویکرد تأمین نظم و امنیت اجتماعی در قالب پلیس افتخاری و جلب مشارکت مردمی در حوزه پلیس راهور تهران بزرگ اجرا می‌شود.

از جمله شرایط عمومی عضویت در پلیس افتخاری داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران، عدم سوءپیشینه کیفری و داشتن سلامت جسمی و روانی است. همچنین درباره شرایط اختصاصی عضویت در پلیس افتخاری می‌توان به داشتن سن حداقل ۱۸ و حداکثر ۶۵ سال و سکونت در تهران کرد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام و اطلاع از شرایط جذب به پلیس راهنمایی و رانندگی مناطق ۲۲گانه مراجعه کنند. همچنین می‌توان برای کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با شماره تلفن ۶۳۹۵۱۴۷۷ تماس گرفت یا به دفتر جذب و گزینش پلیس راهور تهران بزرگ واقع در خیابان رودکی، نرسیده به خیابان آزادی جنب ستاد مرکزی پلیس راهور تهران بزرگ مراجعه کرد.