تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی نیازمند تقویت بهره وری در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، شادمهر کاظم زاده روز یکشنبه در مراسم مبادله قرارداد طرح آبرسانی به ۲۳ روستای دره شهر اظهار داشت: بسیاری از مشکلات کنونی کشور نتیجه بروکراسی شدید اداری است باعث می شود توان سرمایه گذران تحلیل رفته و انرژی کافی برای پیگیری امور نداشته باشند.

وی با اشاره به برنامه ریزی نظام و دولت به رسیدن به رشد اقتصادی ۸ درصد افزود: ۲.۷ درصد از این مقدار باید از محل بهره وری بدست آید که با توجه به وضعیت نظام اداری کشور باید اصلاحات اساسی در این زمینه صورت گیرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مدیران در صورت رعایت اصل بهره وری و صرفه جویی در هزینه ها می توانند بسیاری از برنامه ها را اجرایی کنند و تنها نیازمند مقداری خلاقیت و استفاده از نظرات کارشناسان مجرب در حوزه های مختلف است.

کاظم زاده با اشاره به تعداد بسیار زیاد پروژه های نیمه تمام در کشور اضافه کرد: ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی در سطح کشور تعریف شده که در بهترین حالت وضعیت درآمدی دولت، سالانه می توان ۲۰ هزار میلیارد تومان برای تکمیل آنها اختصاص داد که همین عامل لزوم ورود بخش خصوصی را برای مشارکت در اجرای آنها ضروری می کند.

گفتنی است در این مراسم قرارداد اجرای طرح آبرسانی به ۲۳ روستای بخش سیکان شهرستان دره شهر به اعتبار ۱۵ میلیارد تومان به امضا رسید.