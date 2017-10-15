توقف واگذاری متخلفانه املاک و اراضی شهرداری گامی اساسی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سالاری در جلسه علنی امروز شورای شهر تهران در خصوص مصوبه امروز شورا اظهار داشت: این مصوبه درخصوص توقف هرگونه واگذاری املاک و اراضی و اموال غیرمنقول شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه بصورت حق بهره‌برداری رایگان و یا با شرایط معین به مؤسسات، نهادهای عمومی غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله مؤسسات خیریه، بیمارستان‌ها، مساجد و هیئت‌ها و... در راستای ایفای نقش نمایندگی مردم تهران و گامی اساسی در راستای شفاف‌سازی و حفاظت از حقوق شهر و شهروندان است.

وی ادامه داد: تصمیم امروز شورای پنجم نشانه اوج وفاداری اعضای شورای پنجم در انجام وعده‌های انتخاباتی در خصوص صیانت از حقوق و اموال عمومی شهر و شهرداری است و آغازی امیدوارکننده برای انجام سایر سیاست‌ها و برنامه‌های اساسی به منظور شفاف‌سازی و سلامت مالی مدیریت شهری خواهد بود.