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۲۳ مهر ۱۳۹۶، ۱۳:۰۸

مسئول کمیته بهداشت و درمان اربعین حسینی استان کرمانشاه خبر داد:

ثبت‌نام داوطلبان خدمت به زائران اربعین حسینی درحوزه سلامت

ثبت‌نام داوطلبان خدمت به زائران اربعین حسینی درحوزه سلامت

کرمانشاه- مسئول کمیته بهداشت و درمان اربعین حسینی استان کرمانشاه، از ثبت‌نام داوطلبان خدمت به زائران اربعین حسینی درحوزه سلامت در استان خبر داد.

دکتر صائب مدرسی در گفتگو با خبرنگار مهر، از  ثبت نام داوطلبان خدمت به زائران اربعین حسینی در حوزه سلامت خبر داد و گفت:  درآستانه اربعین حسینی(ع) و رخداد عظیم راهپیمایی عاشقانه زوار اباعبدالله، تمام داوطلبان خدمت به زائرین عزیز در حوزه سلامت باید پیش از شروع فعالیت در سامانه تعیین شده ثبت نام کنند.

وی افزود: این داوطلبان اعم از پزشک متخصص، پزشک عمومی، پرستار، فوریت های پزشکی، بیهوشی، ماما، تکنسین اتاق عمل، بهیار، بیمار بر و خدماتی می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی  http://it.kums.ac.ir/fa/arbaee ضمن ثبت نام برابر فرم مربوطه، در تامین سلامت زائرین سهیم شده و اجر معنوی فراوان این حرکت عارفانه را نصیب خود کنند.

مدرسی زمان اجرای این طرح را از ۶ آبان ۹۶ الی ۲۶ آبان ۹۶ اعلام کرد و گفت: داوطلبان باید پیش از موعد ذکر شده در سامانه ثبت نام شده باشند.

کد مطلب 4114514

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