دکتر صائب مدرسی در گفتگو با خبرنگار مهر، از ثبت نام داوطلبان خدمت به زائران اربعین حسینی در حوزه سلامت خبر داد و گفت: درآستانه اربعین حسینی(ع) و رخداد عظیم راهپیمایی عاشقانه زوار اباعبدالله، تمام داوطلبان خدمت به زائرین عزیز در حوزه سلامت باید پیش از شروع فعالیت در سامانه تعیین شده ثبت نام کنند.

وی افزود: این داوطلبان اعم از پزشک متخصص، پزشک عمومی، پرستار، فوریت های پزشکی، بیهوشی، ماما، تکنسین اتاق عمل، بهیار، بیمار بر و خدماتی می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی http://it.kums.ac.ir/fa/arbaee ضمن ثبت نام برابر فرم مربوطه، در تامین سلامت زائرین سهیم شده و اجر معنوی فراوان این حرکت عارفانه را نصیب خود کنند.

مدرسی زمان اجرای این طرح را از ۶ آبان ۹۶ الی ۲۶ آبان ۹۶ اعلام کرد و گفت: داوطلبان باید پیش از موعد ذکر شده در سامانه ثبت نام شده باشند.