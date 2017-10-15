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۲۳ مهر ۱۳۹۶، ۱۳:۱۰

فرماندار ایلام خواستار شد:

استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد برای مقابله با مواد مخدر

استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد برای مقابله با مواد مخدر

ایلام-فرماندار ایلام خواستار استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد برای مقابله با مواد مخدر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، معروف بسطامی امروز در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان ایلام گفت: برای پیشگیری و کارفرهنگی و نتیجه گیری بهتر با توجه به وجود مخدرهای صنعتی جدید ضمن ارائه راهکارهای جدید باید اطلاعاتمان را بروز کنیم.

وی از تعامل و همکاری همه اعضا در پیشبرد اهداف شورا که باعث برتری ایلام در بین دیگر شهرستان های استان شد تقدیر و تشکر کرد.

فرماندار ایلام بیان کرد: آنچه که باعث موفقیت بیشتر در امر مبارزه با مواد مخدر می شود اجتماعی کردن آن و استفاده از ظرفیت توانایی سازمانهای مردم نهاد است.

بسطامی ضمن تاکید برتعامل  همکاری بیشتر دستگاه ها با سازمانهای مردم نهاد در امر مبارزه با موادمخدر، گفت: خوشبختانه در دولت تدبیر و امید صدور مجوزهای فعالیت سازمان های مردم نهاد نسبت به سنوات گذشته رشدداشته است.

کد مطلب 4114523

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