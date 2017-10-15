استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد برای مقابله با مواد مخدر

به گزارش خبرنگار مهر، معروف بسطامی امروز در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان ایلام گفت: برای پیشگیری و کارفرهنگی و نتیجه گیری بهتر با توجه به وجود مخدرهای صنعتی جدید ضمن ارائه راهکارهای جدید باید اطلاعاتمان را بروز کنیم.

وی از تعامل و همکاری همه اعضا در پیشبرد اهداف شورا که باعث برتری ایلام در بین دیگر شهرستان های استان شد تقدیر و تشکر کرد.

فرماندار ایلام بیان کرد: آنچه که باعث موفقیت بیشتر در امر مبارزه با مواد مخدر می شود اجتماعی کردن آن و استفاده از ظرفیت توانایی سازمانهای مردم نهاد است.

بسطامی ضمن تاکید برتعامل همکاری بیشتر دستگاه ها با سازمانهای مردم نهاد در امر مبارزه با موادمخدر، گفت: خوشبختانه در دولت تدبیر و امید صدور مجوزهای فعالیت سازمان های مردم نهاد نسبت به سنوات گذشته رشدداشته است.