عدم توافق اروپا و روسیه در رابطه با آغاز مذاکرات مربوط به توافقنامه جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس و ریانووستی، "ماتی وانهانن" نخست وزیر فنلاند که کشورش ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد امروز جمعه طی کنفرانس مطبوعاتی با تاکید بر اینکه این آخرین فرصت نیست ، گفت : "ما در پایان توافق کردیم که به تلاش های خود برای دستیابی به توافق درباره اعتبارنامه کمیسیون اروپا، ادامه دهیم ".

وی با اشاره به انعقاد توافقنامه مشارکت و همکاری روسیه-اتحادیه اروپا خاطر نشان نمود: "فنلاند که ریاست اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، به تلاش در این راستا ادامه می دهد".

مهلت اعتبار این توافقنامه دراواخرسال 2007 میلادی پایان می یابد. درآستانه نشست فدراسیون روسیه-اتحادیه اروپا درهلسینکی ، لهستان آغازمذاکرات پیرامون توافقنامه جدید را وتو کرده و بعنوان پیش شرط خواستار لغو ممنوعیت از سوی روسیه برای واردات گوشت و سبزیجات لهستانی شد. روسیه در ماه نوامبر سال گذشته میلادی برای عرضه گوشت از لهستان محدودیت وضع نمود.

گفته شده است که ممنوعیت واردات گوشت لهستان از سوی روسیه به علت نقض فاحش قوانین دامپزشکی در عرضه محصولات بوده است.

مسائل مربوط به سوخت، انرژی حقوق بشر، محیط زیست از دیگر مسائل مطرح بین روسیه و اتحادیه اروپا بوده است.

همچنین اتحادیه اروپا به روسیه اطمینان داده است که از پایان سریع مذاکرات چند جانبه الحاق روسیه به سازمان تجارت جهانی حمایت می کند.

در اجلاس روسیه-اتحادیه اروپا همچنین تاکید شد که نباید اجازه داد که نسبت به تجارت روسیه در بازارهای اروپایی تبعیضی واقع شود.