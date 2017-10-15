اقدامات پیشگیرانه در حوزه سلامت نیازمند توجه جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، خسروصادق نیت، عصر یکشنبه در کارگره کشوری اجرای سند کاهش بیماری های غیر واگیر در برنامه های سلامت شغلی با اشاره به اهمیت سلامت شغلی، اظهار کرد: زمانی که یک شاغل دچار بیمار می شود نه تنها یک بیمار به جامعه افزوده خواهد شد بلکه نان آور خانواده نیز از کار می افتد و این می تواند جامعه را دچار اختلال کند.

وی افزود: بیماری های شغلی درمان پذیر نیستند و یا اگر هم باشند پر هزینه است که در این راستا تدابیری باید اندیشیده شود.

وی اظهار کرد: برای اینکه در یک برنامه منسجم بیماری های غیر واگیر کاهش داده شود این موضوع مورد توجه مسئولان کشور قرار گرفته است و اکنون در مسیر بیماری های غیر واگیر تحول جدی در وزارت بهداشت رخ داده است.

رئیس مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت از وجود نیروهای علمی متخصص با توان علمی بالا در ایران خبر داد و گفت: ما در این بخش جزو کشورهای پیشرفته و شناخته شده محسوب می شویم.

وی با اشاره به اینکه بیماری های سلامت شغلی قابل پیشگیری است، افزود: در حوزه شناسایی و تشخیص عوامل آسیب های بیماری شغلی تیم مجرب در اختیار داریم که در همین راستا قوانین خوبی برای اجرای دستور العمل علمی شکل گرفته است.

صادق نیت اظهار کرد: برای اینکه بیماری های غیر واگیر شغلی در جامعه کاهش داده شود نیازمند به توجه اساسی هستیم و باید در این زمینه گام های مثبتی برداشته شود.

وی بیماری های وبا و سل را از دلایل بالا مرگ و میر در گذشته دانست و تصریح کرد: در حال حاضر بیماری های دیابت، فشارخون، قلبی و عروقی و تصادفات از علت های مرگ و میر به شمار می آید.

رئیس مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت گفت: کارهای بسیار بزرگی در حوزه درمان اتفاق افتاده اما اقدامات پیشگیری مورد توجه قرار نمی گیرد و این مظلومیت فعالان حوزه بهداشت را نشان می دهد.